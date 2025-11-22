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مدير تعليم صامطة يفتتح عدداً من المعامل بابتدائية عبدالله بن سلمة

هدف إلى رفع المهارات ونواتج التعلم والمستوى التحصيلي للطلاب

افتتح مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الخميس، عدداً من المعامل بمدرسة عبدالله بن سلمة الابتدائية وفصول الأمل.

وتفصيلاً، أوضح "الصميلي أن افتتاح مثل هذه المعامل يأتي لدعم المهارات الأساسية والرفع من نواتج التعلم والمستوى التحصيلي لدى أبنائنا الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وزيادة فرص الطلاب من الاستفادة من التقنية الحديثة في التعلم في ضوء رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وقدم "الصميلي" شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان على دعمه لجميع المدارس وحرصه على توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمحفزة للطلاب، كما قدم شكره لقائد المدرسة على تحفيزه للمعلمين وسعيه لتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالمدرسة.

ومن جهته، قال قائد المدرسة يوسف محمد حكمي، إن مدير المكتب افتتح معمل اللغة العربية وغرفة الإرشاد الصحي ومعمل العلوم ومعمل التربية الفنية ومعمل الرياضيات ومعمل التربية الإسلامية ومعمل الإنجليزي ومكتبة خدمات الطالب والمعلم.

تعليم صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم صامطة يفتتح عدداً من المعامل بابتدائية عبدالله بن سلمة
سبق

افتتح مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الخميس، عدداً من المعامل بمدرسة عبدالله بن سلمة الابتدائية وفصول الأمل.

وتفصيلاً، أوضح "الصميلي أن افتتاح مثل هذه المعامل يأتي لدعم المهارات الأساسية والرفع من نواتج التعلم والمستوى التحصيلي لدى أبنائنا الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وزيادة فرص الطلاب من الاستفادة من التقنية الحديثة في التعلم في ضوء رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وقدم "الصميلي" شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان على دعمه لجميع المدارس وحرصه على توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمحفزة للطلاب، كما قدم شكره لقائد المدرسة على تحفيزه للمعلمين وسعيه لتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالمدرسة.

ومن جهته، قال قائد المدرسة يوسف محمد حكمي، إن مدير المكتب افتتح معمل اللغة العربية وغرفة الإرشاد الصحي ومعمل العلوم ومعمل التربية الفنية ومعمل الرياضيات ومعمل التربية الإسلامية ومعمل الإنجليزي ومكتبة خدمات الطالب والمعلم.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:17 PM

مدير تعليم صامطة يفتتح عدداً من المعامل بابتدائية عبدالله بن سلمة

هدف إلى رفع المهارات ونواتج التعلم والمستوى التحصيلي للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الخميس، عدداً من المعامل بمدرسة عبدالله بن سلمة الابتدائية وفصول الأمل.

وتفصيلاً، أوضح "الصميلي أن افتتاح مثل هذه المعامل يأتي لدعم المهارات الأساسية والرفع من نواتج التعلم والمستوى التحصيلي لدى أبنائنا الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وزيادة فرص الطلاب من الاستفادة من التقنية الحديثة في التعلم في ضوء رؤية 2030 للتحول الرقمي.

وقدم "الصميلي" شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان على دعمه لجميع المدارس وحرصه على توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمحفزة للطلاب، كما قدم شكره لقائد المدرسة على تحفيزه للمعلمين وسعيه لتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالمدرسة.

ومن جهته، قال قائد المدرسة يوسف محمد حكمي، إن مدير المكتب افتتح معمل اللغة العربية وغرفة الإرشاد الصحي ومعمل العلوم ومعمل التربية الفنية ومعمل الرياضيات ومعمل التربية الإسلامية ومعمل الإنجليزي ومكتبة خدمات الطالب والمعلم.

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