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مستشفيات القوات المسلحة تنظّم حملة للتبرع بالدم في متنزه الردف بالطائف

لتأمين المخزون اللازم للمرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة

نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة للتبرع بالدم بمتنزه الردف بمحافظة الطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة.

وقد قامت "القوات المسلحة" بتزويد سيارة التبرع بالدم بأحدث التقنيات والإمكانيات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيمانًا بأهمية التبرعب الدم، وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعتبر ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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مستشفيات القوات المسلحة تنظّم حملة للتبرع بالدم في متنزه الردف بالطائف
سبق

نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة للتبرع بالدم بمتنزه الردف بمحافظة الطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة.

وقد قامت "القوات المسلحة" بتزويد سيارة التبرع بالدم بأحدث التقنيات والإمكانيات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيمانًا بأهمية التبرعب الدم، وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعتبر ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
10:08 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:38 PM

مستشفيات القوات المسلحة تنظّم حملة للتبرع بالدم في متنزه الردف بالطائف

لتأمين المخزون اللازم للمرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
628

نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة للتبرع بالدم بمتنزه الردف بمحافظة الطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة.

وقد قامت "القوات المسلحة" بتزويد سيارة التبرع بالدم بأحدث التقنيات والإمكانيات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيمانًا بأهمية التبرعب الدم، وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعتبر ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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