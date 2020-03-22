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"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في أفغانستان

مخاوف من انهيار النظام الصحي

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم (الأحد)، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة في البلاد من فيروس كورونا الجديد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، أن الوفاة لرجل عمره 40 عامًا، توفي في إقليم بلخ بشمال البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأكّدت أفغانستان إصابة 34 حالة بالفيروس، وهناك مخاوف من أن نظامها الصحي الذي دمّرته سنوات من الحرب سينهار بسبب تفشّي الفيروس المعدي.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في أفغانستان
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم (الأحد)، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة في البلاد من فيروس كورونا الجديد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، أن الوفاة لرجل عمره 40 عامًا، توفي في إقليم بلخ بشمال البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأكّدت أفغانستان إصابة 34 حالة بالفيروس، وهناك مخاوف من أن نظامها الصحي الذي دمّرته سنوات من الحرب سينهار بسبب تفشّي الفيروس المعدي.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:36 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:04 PM

"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في أفغانستان

مخاوف من انهيار النظام الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم (الأحد)، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة في البلاد من فيروس كورونا الجديد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، أن الوفاة لرجل عمره 40 عامًا، توفي في إقليم بلخ بشمال البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأكّدت أفغانستان إصابة 34 حالة بالفيروس، وهناك مخاوف من أن نظامها الصحي الذي دمّرته سنوات من الحرب سينهار بسبب تفشّي الفيروس المعدي.

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