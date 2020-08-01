النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أكدت أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن

أشاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

أشاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:08 PM

وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أكدت أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
305

أشاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,329

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة