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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 155 حالة وفاة

تسجيل أسوأ حصيلة ضحايا يومية في ولاية فيكتوريا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية، في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.

كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصاً.

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 155 حالة وفاة
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية، في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.

كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصاً.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:28 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 155 حالة وفاة

تسجيل أسوأ حصيلة ضحايا يومية في ولاية فيكتوريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية، في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.

كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصاً.

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