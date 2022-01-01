بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة لجنته لمكافحة الإرهاب لـ4 سنوات

تم إنشاؤها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض لجنته لمكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لمدة أربع سنوات.

وقال المجلس في بيان: إنه "قرر في اجتماع افتراضي أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر 2025"، لافتًا النظر إلى أن هذا التجديد مشروط بإصدار تقارير مرحلية في مارس وديسمبر 2022 و2023، بموجب قرار يحمل الرقم "2617" تبناه المجلس خلال العام الماضي.

وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم إدارتها نحو أربعين مسؤولا معظمهم من الخبراء القانونيين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1373 ) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وتسعى إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها وفي العالم، من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.