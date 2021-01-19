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"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

معاقبة 28 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنوّرة

خلال الأسبوع الماضي.. وشملت الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي؛ شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكّدت أمانة المدينة المنوّرة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

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معاقبة 28 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنوّرة
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي؛ شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكّدت أمانة المدينة المنوّرة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:59 AM

معاقبة 28 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنوّرة

خلال الأسبوع الماضي.. وشملت الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي؛ شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكّدت أمانة المدينة المنوّرة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

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