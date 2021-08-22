النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية

من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.. صباح اليوم

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزجّ بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ مما سبّب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزجّ بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ مما سبّب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
08:28 AM

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية

من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.. صباح اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,796

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزجّ بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ مما سبّب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,226
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,014
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,970
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,166

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة