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أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز

منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين بالقطاع التعليمي

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الطالب عبدالله بن علي الشهري الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز في فئة الطالب المتميز، حيث حقق المركز الثالث.

وأشاد أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من دعمٍ واهتمام بقطاع التعليم، وما سخرته من إمكانيات إيماناً منها بما لهذا القطاع من أهمية في مسيرة التنمية، مشدداً سموه أن جوائز التميز هي وسيلة للتحفيز وتكريم المتميزين وليست غايةً في حد ذاتها، مبيناً أن المتميز يجب أن يواصل مسيرته ويسهم في نشر ثقافة التميز لزملائه، مؤكداً أن التميز ثقافة تبدأ من العائلة وتمر بالمحضن التعليمي وتنتهي بإيجاد مجتمع حريص على التميز والمنافسة، متمنياً سموه للطالب الشهري التوفيق.

فيما قدم علي الشهري شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة ونصائح للابن عبدالله، مؤكداً أن هذا ديدن قيادة هذه البلاد التي تحرص على تكريم المتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد في سبيل رفعة هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء.

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أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الطالب عبدالله بن علي الشهري الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز في فئة الطالب المتميز، حيث حقق المركز الثالث.

وأشاد أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من دعمٍ واهتمام بقطاع التعليم، وما سخرته من إمكانيات إيماناً منها بما لهذا القطاع من أهمية في مسيرة التنمية، مشدداً سموه أن جوائز التميز هي وسيلة للتحفيز وتكريم المتميزين وليست غايةً في حد ذاتها، مبيناً أن المتميز يجب أن يواصل مسيرته ويسهم في نشر ثقافة التميز لزملائه، مؤكداً أن التميز ثقافة تبدأ من العائلة وتمر بالمحضن التعليمي وتنتهي بإيجاد مجتمع حريص على التميز والمنافسة، متمنياً سموه للطالب الشهري التوفيق.

فيما قدم علي الشهري شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة ونصائح للابن عبدالله، مؤكداً أن هذا ديدن قيادة هذه البلاد التي تحرص على تكريم المتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد في سبيل رفعة هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:11 PM

أمير الشرقية يلتقي الطالب الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز

منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين بالقطاع التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الطالب عبدالله بن علي الشهري الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز في فئة الطالب المتميز، حيث حقق المركز الثالث.

وأشاد أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من دعمٍ واهتمام بقطاع التعليم، وما سخرته من إمكانيات إيماناً منها بما لهذا القطاع من أهمية في مسيرة التنمية، مشدداً سموه أن جوائز التميز هي وسيلة للتحفيز وتكريم المتميزين وليست غايةً في حد ذاتها، مبيناً أن المتميز يجب أن يواصل مسيرته ويسهم في نشر ثقافة التميز لزملائه، مؤكداً أن التميز ثقافة تبدأ من العائلة وتمر بالمحضن التعليمي وتنتهي بإيجاد مجتمع حريص على التميز والمنافسة، متمنياً سموه للطالب الشهري التوفيق.

فيما قدم علي الشهري شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة ونصائح للابن عبدالله، مؤكداً أن هذا ديدن قيادة هذه البلاد التي تحرص على تكريم المتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد في سبيل رفعة هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء.

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