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نائب أمير مكة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين

عبّر عن صادق مواساته لذويه سائلاً الله أن يتغمده برحمته

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبومدين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير مكة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين
سبق

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبومدين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:53 PM

نائب أمير مكة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين

عبّر عن صادق مواساته لذويه سائلاً الله أن يتغمده برحمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبومدين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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