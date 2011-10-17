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بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي بالإمارات

القوات الجوية الملكية تشارك بمنظومة طائرات "ف 15 إس إي"

انطلقت، اليوم، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي).

وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عائض بن سعيد القحطاني أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة؛ حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

وأفاد العقيد "القحطاني" أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، ودعمًا لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينًا أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير قدرات العدو الجوية، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة، والقيام بعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات الإسناد الجوي للقوات الأرضية.

وأفاد بأن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية المشاركة مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي بالإمارات
سبق

انطلقت، اليوم، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي).

وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عائض بن سعيد القحطاني أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة؛ حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

وأفاد العقيد "القحطاني" أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، ودعمًا لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينًا أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير قدرات العدو الجوية، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة، والقيام بعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات الإسناد الجوي للقوات الأرضية.

وأفاد بأن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية المشاركة مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
07:07 PM

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي بالإمارات

القوات الجوية الملكية تشارك بمنظومة طائرات "ف 15 إس إي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت، اليوم، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي).

وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عائض بن سعيد القحطاني أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة؛ حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

وأفاد العقيد "القحطاني" أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، ودعمًا لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينًا أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير قدرات العدو الجوية، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة، والقيام بعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات الإسناد الجوي للقوات الأرضية.

وأفاد بأن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية المشاركة مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.

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