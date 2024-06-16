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"ويلهامسون" يكشف عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال

كشف السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال السابق في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال.

وقال الهداف السويدي لا أود ترتيبها من واحد إلى خمسة، ولكن هذه بعض الأهداف التي تعجبني وأتذكرها جيداً، أول الأهداف هو الهدف الذي سجلته في أول مباراة (الديربي) أمام النصر حيث أحرزت هدف التقدم (1-0) وتمكنا من الفوز بتلك المباراة لهذا كانت لحظة مهم بالنسبة لي.

وكان ذلك في مواجهة الفريقين في دور نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2009.

أما الهدف الثاني الذي وقع عليه اختيار النجم ويلهامسون هو هدفه بمرمى الفتح في نسخة 2009/2010 من بطولة الدوري السعودي والذي وصفه بالقول "هو هدف جماعي للفريق ككل، أعتقد أن لاعبي الفريق الـ11 بأكملهم لمسوا الكرة قبل تسجيلي الهدف، حيث نفذنا كفريق 20 تمريرة تقريباً.

وحل هدفه بمرمى فريق الوحدة بنهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2011 في المرتبة الثالثة، مشيراً أنه الهدف الرابع في اللقاء قائلاً "لقد كان هدفنا مهماً مع أننا أحرزنا ثلاثة أهداف قبل ذلك، لكنها كانت لحظة عظيمة في مباراة كبيرة، لذلك يعتبر هدفاً رائعاً يضم للقائمة أيضاً".

فيما جاء هدفه في لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي النصر ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد لعام 2010 في المرتبة الرابعة، موضحاً أنه جاء في الوقت الإضافي من اللقاء.

واختار ويلهامسون أحد هدفيه في مرمى الاتحاد وبالتحديد الهدف الخامس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن بطولة الدوري موسم 2009/2010م وانتهى آنذاك بفوز الفريق العاصمي بخمسة أهداف دون مقابل.


وختم حديثه بأنه متشوق جداً للعودة لزيارة الرياض بأقرب وقت لمشاهدة كرة القدم والالتقاء بالجماهير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ويلهامسون" يكشف عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال
سبق

كشف السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال السابق في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال.

وقال الهداف السويدي لا أود ترتيبها من واحد إلى خمسة، ولكن هذه بعض الأهداف التي تعجبني وأتذكرها جيداً، أول الأهداف هو الهدف الذي سجلته في أول مباراة (الديربي) أمام النصر حيث أحرزت هدف التقدم (1-0) وتمكنا من الفوز بتلك المباراة لهذا كانت لحظة مهم بالنسبة لي.

وكان ذلك في مواجهة الفريقين في دور نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2009.

أما الهدف الثاني الذي وقع عليه اختيار النجم ويلهامسون هو هدفه بمرمى الفتح في نسخة 2009/2010 من بطولة الدوري السعودي والذي وصفه بالقول "هو هدف جماعي للفريق ككل، أعتقد أن لاعبي الفريق الـ11 بأكملهم لمسوا الكرة قبل تسجيلي الهدف، حيث نفذنا كفريق 20 تمريرة تقريباً.

وحل هدفه بمرمى فريق الوحدة بنهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2011 في المرتبة الثالثة، مشيراً أنه الهدف الرابع في اللقاء قائلاً "لقد كان هدفنا مهماً مع أننا أحرزنا ثلاثة أهداف قبل ذلك، لكنها كانت لحظة عظيمة في مباراة كبيرة، لذلك يعتبر هدفاً رائعاً يضم للقائمة أيضاً".

فيما جاء هدفه في لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي النصر ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد لعام 2010 في المرتبة الرابعة، موضحاً أنه جاء في الوقت الإضافي من اللقاء.

واختار ويلهامسون أحد هدفيه في مرمى الاتحاد وبالتحديد الهدف الخامس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن بطولة الدوري موسم 2009/2010م وانتهى آنذاك بفوز الفريق العاصمي بخمسة أهداف دون مقابل.


وختم حديثه بأنه متشوق جداً للعودة لزيارة الرياض بأقرب وقت لمشاهدة كرة القدم والالتقاء بالجماهير.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:10 PM

"ويلهامسون" يكشف عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال

A A A
محمود الحمد - الرياض
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1,037

كشف السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال السابق في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عن أفضل خمسة أهداف سجلها بشعار الهلال.

وقال الهداف السويدي لا أود ترتيبها من واحد إلى خمسة، ولكن هذه بعض الأهداف التي تعجبني وأتذكرها جيداً، أول الأهداف هو الهدف الذي سجلته في أول مباراة (الديربي) أمام النصر حيث أحرزت هدف التقدم (1-0) وتمكنا من الفوز بتلك المباراة لهذا كانت لحظة مهم بالنسبة لي.

وكان ذلك في مواجهة الفريقين في دور نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2009.

أما الهدف الثاني الذي وقع عليه اختيار النجم ويلهامسون هو هدفه بمرمى الفتح في نسخة 2009/2010 من بطولة الدوري السعودي والذي وصفه بالقول "هو هدف جماعي للفريق ككل، أعتقد أن لاعبي الفريق الـ11 بأكملهم لمسوا الكرة قبل تسجيلي الهدف، حيث نفذنا كفريق 20 تمريرة تقريباً.

وحل هدفه بمرمى فريق الوحدة بنهائي بطولة كأس ولي العهد لعام 2011 في المرتبة الثالثة، مشيراً أنه الهدف الرابع في اللقاء قائلاً "لقد كان هدفنا مهماً مع أننا أحرزنا ثلاثة أهداف قبل ذلك، لكنها كانت لحظة عظيمة في مباراة كبيرة، لذلك يعتبر هدفاً رائعاً يضم للقائمة أيضاً".

فيما جاء هدفه في لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي النصر ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد لعام 2010 في المرتبة الرابعة، موضحاً أنه جاء في الوقت الإضافي من اللقاء.

واختار ويلهامسون أحد هدفيه في مرمى الاتحاد وبالتحديد الهدف الخامس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن بطولة الدوري موسم 2009/2010م وانتهى آنذاك بفوز الفريق العاصمي بخمسة أهداف دون مقابل.


وختم حديثه بأنه متشوق جداً للعودة لزيارة الرياض بأقرب وقت لمشاهدة كرة القدم والالتقاء بالجماهير.

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