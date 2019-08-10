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شاهد .. إعصار ليكيما يضرب الصين بأمواج عاتية وسقوط 29 ضحية

بعد إجلاء مليون شخص

أعلن التلفزيون الوطني الصيني السبت أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين.

وأوضحت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الإعصار ليل الجمعة السبت.

وأوضح التلفزيون أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى إلى انسداد مجرى نهر".

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقل أكثر من مئة ألف منهم إلى ملاجئ.

وقد ضرب الإعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في إقليم زهيجيانغ. إلا أن الإنذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض إلى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح أقل قوة.

وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.


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شاهد .. إعصار ليكيما يضرب الصين بأمواج عاتية وسقوط 29 ضحية
سبق

أعلن التلفزيون الوطني الصيني السبت أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين.

وأوضحت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الإعصار ليل الجمعة السبت.

وأوضح التلفزيون أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى إلى انسداد مجرى نهر".

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقل أكثر من مئة ألف منهم إلى ملاجئ.

وقد ضرب الإعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في إقليم زهيجيانغ. إلا أن الإنذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض إلى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح أقل قوة.

وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.


10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:44 PM

شاهد .. إعصار ليكيما يضرب الصين بأمواج عاتية وسقوط 29 ضحية

بعد إجلاء مليون شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التلفزيون الوطني الصيني السبت أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين.

وأوضحت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الإعصار ليل الجمعة السبت.

وأوضح التلفزيون أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى إلى انسداد مجرى نهر".

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقل أكثر من مئة ألف منهم إلى ملاجئ.

وقد ضرب الإعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في إقليم زهيجيانغ. إلا أن الإنذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض إلى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح أقل قوة.

وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.


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