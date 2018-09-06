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وقعت وغابت التفاصيل.. "حادثة الكيلو 9" بين "المغلوطة" والتكرار والسبب!

مشهد صمت فيه المعنيون ولم يرفعوا غموض الواقعة التي انتهت بوفاتين وإصابة 7

في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الحديثة نقل حادثة الكيلو 9 بالمدينة المنورة، التزمت الجهات المعنية الصمت في إزاحة الكثير من غموض الحادثة التي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين من جهات متعددة، على الرغم من مباشرتها للحادثة في وقت وجيز.

اجتهادات وحرص الصحفيين لم تكشف كل تفاصيل الحادثة لتوضحها للرأي العام، ولتدحر شائعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجتهد في نشر معلومات مغلوطة.

والمتابع لمشهد حادثة الكيلو 9 يعرف جيداً أنه ما كان لوسائل الإعلام، أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتجه للبحث عن المعلومات عبر مصادرها لو طبَّق المسؤولون قرار مجلس الوزراء المتضمن التشديد على الجهات الحكومية بالتجاوب مع ما يُنشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

حادثة الكيلو 9 لم تكن جديدة، بل سبقتها حادثة العام الماضي عندما اجتاحت عاصفة بركسات عدة، وانقلبت المركبات بنفس الموقع، ولم ينتج عنها أي إصابات في ذلك الوقت؛ حيث لا يُعرف لتكرار هذه الحوادث سبب واحد جوهري، هل هو من جغرافية الموقع، أم عدم اتخاذ الجهات المعنية احتياطات السلامة في الموقع؛ لحماية العاملين خاصة وأن أكثرهم "موظف مؤقت"؟

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وقعت وغابت التفاصيل.. "حادثة الكيلو 9" بين "المغلوطة" والتكرار والسبب!
سبق

في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الحديثة نقل حادثة الكيلو 9 بالمدينة المنورة، التزمت الجهات المعنية الصمت في إزاحة الكثير من غموض الحادثة التي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين من جهات متعددة، على الرغم من مباشرتها للحادثة في وقت وجيز.

اجتهادات وحرص الصحفيين لم تكشف كل تفاصيل الحادثة لتوضحها للرأي العام، ولتدحر شائعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجتهد في نشر معلومات مغلوطة.

والمتابع لمشهد حادثة الكيلو 9 يعرف جيداً أنه ما كان لوسائل الإعلام، أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتجه للبحث عن المعلومات عبر مصادرها لو طبَّق المسؤولون قرار مجلس الوزراء المتضمن التشديد على الجهات الحكومية بالتجاوب مع ما يُنشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

حادثة الكيلو 9 لم تكن جديدة، بل سبقتها حادثة العام الماضي عندما اجتاحت عاصفة بركسات عدة، وانقلبت المركبات بنفس الموقع، ولم ينتج عنها أي إصابات في ذلك الوقت؛ حيث لا يُعرف لتكرار هذه الحوادث سبب واحد جوهري، هل هو من جغرافية الموقع، أم عدم اتخاذ الجهات المعنية احتياطات السلامة في الموقع؛ لحماية العاملين خاصة وأن أكثرهم "موظف مؤقت"؟

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:49 AM

وقعت وغابت التفاصيل.. "حادثة الكيلو 9" بين "المغلوطة" والتكرار والسبب!

مشهد صمت فيه المعنيون ولم يرفعوا غموض الواقعة التي انتهت بوفاتين وإصابة 7

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
1,481

في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الحديثة نقل حادثة الكيلو 9 بالمدينة المنورة، التزمت الجهات المعنية الصمت في إزاحة الكثير من غموض الحادثة التي تسببت في وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين من جهات متعددة، على الرغم من مباشرتها للحادثة في وقت وجيز.

اجتهادات وحرص الصحفيين لم تكشف كل تفاصيل الحادثة لتوضحها للرأي العام، ولتدحر شائعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجتهد في نشر معلومات مغلوطة.

والمتابع لمشهد حادثة الكيلو 9 يعرف جيداً أنه ما كان لوسائل الإعلام، أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتجه للبحث عن المعلومات عبر مصادرها لو طبَّق المسؤولون قرار مجلس الوزراء المتضمن التشديد على الجهات الحكومية بالتجاوب مع ما يُنشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

حادثة الكيلو 9 لم تكن جديدة، بل سبقتها حادثة العام الماضي عندما اجتاحت عاصفة بركسات عدة، وانقلبت المركبات بنفس الموقع، ولم ينتج عنها أي إصابات في ذلك الوقت؛ حيث لا يُعرف لتكرار هذه الحوادث سبب واحد جوهري، هل هو من جغرافية الموقع، أم عدم اتخاذ الجهات المعنية احتياطات السلامة في الموقع؛ لحماية العاملين خاصة وأن أكثرهم "موظف مؤقت"؟

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