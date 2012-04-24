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بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة

لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته

تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوًّا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا.


وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير "ناقلات عالية السعة" تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة، اليوم السبت، بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة.

وقامت الحكومة بتحويل إمدادات الأكسجين من الاستخدامات الصناعية إلى المستشفيات، لكن هذه الخطوة لم تلبِّ الزيادة في الطلب؛ بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهة أخرى يبدو أن الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات في الهند قد طالت الأثرياء في المناطق الحضرية، وهم مجموعة عادة ما تكون حياتها معزولة عن أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة
سبق

تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوًّا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا.


وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير "ناقلات عالية السعة" تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة، اليوم السبت، بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة.

وقامت الحكومة بتحويل إمدادات الأكسجين من الاستخدامات الصناعية إلى المستشفيات، لكن هذه الخطوة لم تلبِّ الزيادة في الطلب؛ بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهة أخرى يبدو أن الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات في الهند قد طالت الأثرياء في المناطق الحضرية، وهم مجموعة عادة ما تكون حياتها معزولة عن أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
06:26 PM

بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة

لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوًّا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا.


وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير "ناقلات عالية السعة" تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة، اليوم السبت، بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة.

وقامت الحكومة بتحويل إمدادات الأكسجين من الاستخدامات الصناعية إلى المستشفيات، لكن هذه الخطوة لم تلبِّ الزيادة في الطلب؛ بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهة أخرى يبدو أن الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات في الهند قد طالت الأثرياء في المناطق الحضرية، وهم مجموعة عادة ما تكون حياتها معزولة عن أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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