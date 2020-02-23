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مدير تعليم عسير يدشن نظام ورش المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أكد تطلعه لرفع مستوى الكادر البشري

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، صباح اليوم، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة.

وأكد "الجوني" تطلعه لتجويد العمل وتحسينه والرفع من مستوى الكادر البشري المعني بهذه الورش، ليتسنى لهم تحقيق الجودة والسرعة في العمل والإنجاز انطلاقًا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تركي البكري، إن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة، لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، لحماية المال العام.

إلى جانب الحرص على تنفيذ الأعمال والمشتريات بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية والتي تضم شرحًا وافيًا لكل الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، والعديد من الجوانب ذات العلاقة.

تعليم عسير

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مدير تعليم عسير يدشن نظام ورش المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
سبق

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، صباح اليوم، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة.

وأكد "الجوني" تطلعه لتجويد العمل وتحسينه والرفع من مستوى الكادر البشري المعني بهذه الورش، ليتسنى لهم تحقيق الجودة والسرعة في العمل والإنجاز انطلاقًا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تركي البكري، إن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة، لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، لحماية المال العام.

إلى جانب الحرص على تنفيذ الأعمال والمشتريات بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية والتي تضم شرحًا وافيًا لكل الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، والعديد من الجوانب ذات العلاقة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:14 PM

مدير تعليم عسير يدشن نظام ورش المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أكد تطلعه لرفع مستوى الكادر البشري

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بندر آل عوض - عسير
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دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، صباح اليوم، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة.

وأكد "الجوني" تطلعه لتجويد العمل وتحسينه والرفع من مستوى الكادر البشري المعني بهذه الورش، ليتسنى لهم تحقيق الجودة والسرعة في العمل والإنجاز انطلاقًا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تركي البكري، إن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة، لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، لحماية المال العام.

إلى جانب الحرص على تنفيذ الأعمال والمشتريات بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية والتي تضم شرحًا وافيًا لكل الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، والعديد من الجوانب ذات العلاقة.

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