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المملكة المتحدة تسجل 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.437.217.. والوفيات 127.609

سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.

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المملكة المتحدة تسجل 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:43 PM

المملكة المتحدة تسجل 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.437.217.. والوفيات 127.609

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.

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