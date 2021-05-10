المملكة المتحدة تسجل 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.
سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.
سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.
سجلت المملكة المتحدة 2.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.437.217 والوفيات 127.609.