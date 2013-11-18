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"المظالم": رفض دعوى تطالب بإلغاء عقوبة تأديبية بحق طالب متلبس بالغش

القرار تضمّن حرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي

كشف ديوان المظالم اليوم عن صدور حكم إداري برفض الدعوى التي تطالب بإيقاف العقوبة التأديبية بحق المدعي بعد ثبوت ضبطه متلبسًا بالغش في اختبار إحدى المواد، والذي تكرر في السابق.

وأوضح ديوان المظالم أنه تقرر اعتماد صحة القرار الإداري، وعدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره ارتكابه؛ لكونه كلامًا مرسلاً لا دليل عليه.

وكان المدعي قد طالب بإلغاء القرار المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش، باعتباره مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب.

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"المظالم": رفض دعوى تطالب بإلغاء عقوبة تأديبية بحق طالب متلبس بالغش
سبق

كشف ديوان المظالم اليوم عن صدور حكم إداري برفض الدعوى التي تطالب بإيقاف العقوبة التأديبية بحق المدعي بعد ثبوت ضبطه متلبسًا بالغش في اختبار إحدى المواد، والذي تكرر في السابق.

وأوضح ديوان المظالم أنه تقرر اعتماد صحة القرار الإداري، وعدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره ارتكابه؛ لكونه كلامًا مرسلاً لا دليل عليه.

وكان المدعي قد طالب بإلغاء القرار المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش، باعتباره مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
01:16 PM

"المظالم": رفض دعوى تطالب بإلغاء عقوبة تأديبية بحق طالب متلبس بالغش

القرار تضمّن حرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,108

كشف ديوان المظالم اليوم عن صدور حكم إداري برفض الدعوى التي تطالب بإيقاف العقوبة التأديبية بحق المدعي بعد ثبوت ضبطه متلبسًا بالغش في اختبار إحدى المواد، والذي تكرر في السابق.

وأوضح ديوان المظالم أنه تقرر اعتماد صحة القرار الإداري، وعدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره ارتكابه؛ لكونه كلامًا مرسلاً لا دليل عليه.

وكان المدعي قد طالب بإلغاء القرار المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش، باعتباره مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب.

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