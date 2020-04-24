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"غرفة جدة" تدعم الجموم بـ500 سلة غذائية للأسر المتضررة من منع التجول

يبدأ توزيعها للمستفيدين بمنازلهم من أول أيام رمضان وفق الاحترازات الوقائية

استقبل محافظ الجموم فهد القثامي، اليوم الخميس، دعماً من الغرفة التجارية بمحافظة جدة عبارة عن عدد 500 سلة غذائية رمضانية وذلك بالتعاون مع جمعية البر بمحافظ جدة لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول، بالتنسيق مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، وذلك بحضور رئيس طائفة معارض السيارات بمحافظة جدة سعد بن مسحل العتيبي.

وفي التفاصيل، يبدأ توزيع الدعم من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها للمستفيدين في منازلهم وفق الاشتراطات والاحترازات الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قدم محافظ الجموم شكره وتقديره لغرفة جدة وللمساهمين في دعم حملة براً بمكة.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لحملة براً بمكة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غرفة جدة" تدعم الجموم بـ500 سلة غذائية للأسر المتضررة من منع التجول
سبق

استقبل محافظ الجموم فهد القثامي، اليوم الخميس، دعماً من الغرفة التجارية بمحافظة جدة عبارة عن عدد 500 سلة غذائية رمضانية وذلك بالتعاون مع جمعية البر بمحافظ جدة لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول، بالتنسيق مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، وذلك بحضور رئيس طائفة معارض السيارات بمحافظة جدة سعد بن مسحل العتيبي.

وفي التفاصيل، يبدأ توزيع الدعم من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها للمستفيدين في منازلهم وفق الاشتراطات والاحترازات الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قدم محافظ الجموم شكره وتقديره لغرفة جدة وللمساهمين في دعم حملة براً بمكة.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لحملة براً بمكة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:20 AM

"غرفة جدة" تدعم الجموم بـ500 سلة غذائية للأسر المتضررة من منع التجول

يبدأ توزيعها للمستفيدين بمنازلهم من أول أيام رمضان وفق الاحترازات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل محافظ الجموم فهد القثامي، اليوم الخميس، دعماً من الغرفة التجارية بمحافظة جدة عبارة عن عدد 500 سلة غذائية رمضانية وذلك بالتعاون مع جمعية البر بمحافظ جدة لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول، بالتنسيق مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، وذلك بحضور رئيس طائفة معارض السيارات بمحافظة جدة سعد بن مسحل العتيبي.

وفي التفاصيل، يبدأ توزيع الدعم من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها للمستفيدين في منازلهم وفق الاشتراطات والاحترازات الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قدم محافظ الجموم شكره وتقديره لغرفة جدة وللمساهمين في دعم حملة براً بمكة.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لحملة براً بمكة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

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