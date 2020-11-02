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إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف

جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.


وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.

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إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.


وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:28 AM

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف

جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.


وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.

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