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السلمي يكشف حقيقة إقالة مدير ملعب "الجوهرة"

نفى رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، ما يتم تداوله عن إقالة عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بعد ظهور عدد من الأشخاص في المدرجات أثناء مواجهة الاتحاد والوحدة، بالرغم من قرار حظر الحضور الجماهيري احترازيًّا لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وتبين لاحقًا أن الحضور تابعون لإدارة الوحدة.

وقال السلمي في تغريدة، نشرها عبر حسابه في تويتر: "‏المهندس عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) من الكفاءات المتميزة في وزارة الرياضة، وما يتم تداوله عن إعفائه غير صحيح. تمنياتنا له بالتوفيق".

ملعب الجوهرة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السلمي يكشف حقيقة إقالة مدير ملعب "الجوهرة"
سبق

نفى رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، ما يتم تداوله عن إقالة عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بعد ظهور عدد من الأشخاص في المدرجات أثناء مواجهة الاتحاد والوحدة، بالرغم من قرار حظر الحضور الجماهيري احترازيًّا لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وتبين لاحقًا أن الحضور تابعون لإدارة الوحدة.

وقال السلمي في تغريدة، نشرها عبر حسابه في تويتر: "‏المهندس عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) من الكفاءات المتميزة في وزارة الرياضة، وما يتم تداوله عن إعفائه غير صحيح. تمنياتنا له بالتوفيق".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
12:55 AM

السلمي يكشف حقيقة إقالة مدير ملعب "الجوهرة"

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
7,462

نفى رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، ما يتم تداوله عن إقالة عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بعد ظهور عدد من الأشخاص في المدرجات أثناء مواجهة الاتحاد والوحدة، بالرغم من قرار حظر الحضور الجماهيري احترازيًّا لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وتبين لاحقًا أن الحضور تابعون لإدارة الوحدة.

وقال السلمي في تغريدة، نشرها عبر حسابه في تويتر: "‏المهندس عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) من الكفاءات المتميزة في وزارة الرياضة، وما يتم تداوله عن إعفائه غير صحيح. تمنياتنا له بالتوفيق".

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