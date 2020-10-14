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"الإسكان" توقّع عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع الجمعيات الخيرية بالمدينة

لتوفير خيارات الدعم الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية

وقّع فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع عدد من الجمعيات الخيرية في محافظة المهد ومراكزها، وشهد توقيع الاتفاقيات حضور محافظ المهد مبارك المورقي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، وممثلين عن الجمعيات الخيرية في محافظة المهد والمراكز التابعة لها.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.

وتتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة تسلّم الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان.

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"الإسكان" توقّع عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع الجمعيات الخيرية بالمدينة
سبق

وقّع فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع عدد من الجمعيات الخيرية في محافظة المهد ومراكزها، وشهد توقيع الاتفاقيات حضور محافظ المهد مبارك المورقي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، وممثلين عن الجمعيات الخيرية في محافظة المهد والمراكز التابعة لها.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.

وتتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة تسلّم الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
05:53 PM

"الإسكان" توقّع عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع الجمعيات الخيرية بالمدينة

لتوفير خيارات الدعم الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وقّع فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع عدد من الجمعيات الخيرية في محافظة المهد ومراكزها، وشهد توقيع الاتفاقيات حضور محافظ المهد مبارك المورقي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، وممثلين عن الجمعيات الخيرية في محافظة المهد والمراكز التابعة لها.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.

وتتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة تسلّم الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان.

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