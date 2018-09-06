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"رادوي" : كنت سأغادر "الهلال" لكن مع أول راتب قررت البقاء

كشف المدير الفني للمنتخب الروماني ميريل رادوي أنه كان سيترك الهلال في موسمه الأول مع الفريق في البداية لكن مع أول راتب استلمه تغيرت فكرته تمامًا وبدأ في التأقلم مع الفريق.

وتحدث رادوي لصحيفة "prosport" الرومانية حيث قال : "وجد المدرب كوزمين في ذلك الوقت وباقي أفراد الجهاز الرومانيين سهّلوا تمامًا من بقائي مع الفريق وتكيفي مع الأجواء السعودية.

وعن احتمالية عودته للكرة السعودية قال : "من الممكن أن أعود كمدرب هناك ولن تكون اللغة عائقًا كون من يمارسون كرة القدم يتحدثون لغة واحدة لكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأني مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الروماني لموسمين قادمين ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وسبق لرادوي أن احترف في الهلال حيث حقق مع الزعيم ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد بينما فشل مع باقي أفراد جيله في انتزاع اللقب الآسيوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رادوي" : كنت سأغادر "الهلال" لكن مع أول راتب قررت البقاء
سبق

كشف المدير الفني للمنتخب الروماني ميريل رادوي أنه كان سيترك الهلال في موسمه الأول مع الفريق في البداية لكن مع أول راتب استلمه تغيرت فكرته تمامًا وبدأ في التأقلم مع الفريق.

وتحدث رادوي لصحيفة "prosport" الرومانية حيث قال : "وجد المدرب كوزمين في ذلك الوقت وباقي أفراد الجهاز الرومانيين سهّلوا تمامًا من بقائي مع الفريق وتكيفي مع الأجواء السعودية.

وعن احتمالية عودته للكرة السعودية قال : "من الممكن أن أعود كمدرب هناك ولن تكون اللغة عائقًا كون من يمارسون كرة القدم يتحدثون لغة واحدة لكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأني مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الروماني لموسمين قادمين ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وسبق لرادوي أن احترف في الهلال حيث حقق مع الزعيم ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد بينما فشل مع باقي أفراد جيله في انتزاع اللقب الآسيوي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:00 AM

"رادوي" : كنت سأغادر "الهلال" لكن مع أول راتب قررت البقاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,243

كشف المدير الفني للمنتخب الروماني ميريل رادوي أنه كان سيترك الهلال في موسمه الأول مع الفريق في البداية لكن مع أول راتب استلمه تغيرت فكرته تمامًا وبدأ في التأقلم مع الفريق.

وتحدث رادوي لصحيفة "prosport" الرومانية حيث قال : "وجد المدرب كوزمين في ذلك الوقت وباقي أفراد الجهاز الرومانيين سهّلوا تمامًا من بقائي مع الفريق وتكيفي مع الأجواء السعودية.

وعن احتمالية عودته للكرة السعودية قال : "من الممكن أن أعود كمدرب هناك ولن تكون اللغة عائقًا كون من يمارسون كرة القدم يتحدثون لغة واحدة لكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأني مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الروماني لموسمين قادمين ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وسبق لرادوي أن احترف في الهلال حيث حقق مع الزعيم ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد بينما فشل مع باقي أفراد جيله في انتزاع اللقب الآسيوي.

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