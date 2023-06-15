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في شهر واحد.. ميزانية تركيا تسجل عجزاً بأكثر من ملياري دولار

الحكومة توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الإثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة "2.53 مليار دولار" بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده.

ووفق "رويترز"، بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

وزارة المالية التركية ميزانية تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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في شهر واحد.. ميزانية تركيا تسجل عجزاً بأكثر من ملياري دولار
سبق

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الإثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة "2.53 مليار دولار" بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده.

ووفق "رويترز"، بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:45 PM

في شهر واحد.. ميزانية تركيا تسجل عجزاً بأكثر من ملياري دولار

الحكومة توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الإثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة "2.53 مليار دولار" بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده.

ووفق "رويترز"، بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,238

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