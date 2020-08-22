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هل ينجحون؟.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى مالي لإنهاء الانقلاب

المتمردن أعلنوا انفتاحهم على قادة "إيكواس"

يصل وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى مالي، اليوم (السبت)؛ لإجراء محادثات بهدف التراجع عن انقلاب على الحكم قوبل بإدانات في الخارج، لكنه يلقى ترحيبًا من عدة أطراف داخل البلاد، التي تكافح تمردًا متطرفًا واضطرابات سياسية شديدة.

وذكر متحدث باسم الانقلابيين أنهم منفتحون على إجراء محادثات مع "إيكواس"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحتيه، اعتبر دبلوماسي من المنطقة أنه "لا يمكن السماح لقادة غرب إفريقيا بإنهاء الانقلاب، مضيفاً أنهم " يأخذون الأمر على محمل شخصي جدًا".

واتخذت المجموعة التي تضم 15 دولة موقفًا صارمًا من الإطاحة برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري الثلاثاء الماضي، وعلقت "إيكواس" بالفعل عضوية مالي وأغلقت الحدود معها وأوقفت أي تدفقات مالية لها.


وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش "لكيتا" تحت تهديد السلاح وإجباره على الاستقالة، ووعدوا بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب أمس في ساحة مركزية بالعاصمة باماكو للاحتفال.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل ينجحون؟.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى مالي لإنهاء الانقلاب
سبق

يصل وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى مالي، اليوم (السبت)؛ لإجراء محادثات بهدف التراجع عن انقلاب على الحكم قوبل بإدانات في الخارج، لكنه يلقى ترحيبًا من عدة أطراف داخل البلاد، التي تكافح تمردًا متطرفًا واضطرابات سياسية شديدة.

وذكر متحدث باسم الانقلابيين أنهم منفتحون على إجراء محادثات مع "إيكواس"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحتيه، اعتبر دبلوماسي من المنطقة أنه "لا يمكن السماح لقادة غرب إفريقيا بإنهاء الانقلاب، مضيفاً أنهم " يأخذون الأمر على محمل شخصي جدًا".

واتخذت المجموعة التي تضم 15 دولة موقفًا صارمًا من الإطاحة برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري الثلاثاء الماضي، وعلقت "إيكواس" بالفعل عضوية مالي وأغلقت الحدود معها وأوقفت أي تدفقات مالية لها.


وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش "لكيتا" تحت تهديد السلاح وإجباره على الاستقالة، ووعدوا بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب أمس في ساحة مركزية بالعاصمة باماكو للاحتفال.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
05:14 PM

هل ينجحون؟.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى مالي لإنهاء الانقلاب

المتمردن أعلنوا انفتاحهم على قادة "إيكواس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصل وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى مالي، اليوم (السبت)؛ لإجراء محادثات بهدف التراجع عن انقلاب على الحكم قوبل بإدانات في الخارج، لكنه يلقى ترحيبًا من عدة أطراف داخل البلاد، التي تكافح تمردًا متطرفًا واضطرابات سياسية شديدة.

وذكر متحدث باسم الانقلابيين أنهم منفتحون على إجراء محادثات مع "إيكواس"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحتيه، اعتبر دبلوماسي من المنطقة أنه "لا يمكن السماح لقادة غرب إفريقيا بإنهاء الانقلاب، مضيفاً أنهم " يأخذون الأمر على محمل شخصي جدًا".

واتخذت المجموعة التي تضم 15 دولة موقفًا صارمًا من الإطاحة برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري الثلاثاء الماضي، وعلقت "إيكواس" بالفعل عضوية مالي وأغلقت الحدود معها وأوقفت أي تدفقات مالية لها.


وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش "لكيتا" تحت تهديد السلاح وإجباره على الاستقالة، ووعدوا بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب أمس في ساحة مركزية بالعاصمة باماكو للاحتفال.

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