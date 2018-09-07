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إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالمصلين في الحرجة

تضرر 8 مركبات جراء الحادث الذي وقع بعد صلاة الجمعة

أصيب أربعة أشخاص جراء اصطدام سيارة بسيارات المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة من جامع راحة سنحان بمحافظة الحرجة في عسير، ظهر اليوم.

وقالت مصادر: صاحب السيارة كان قادماً من الحرجة باتجاه نجران عندما اصطدم بسيارات المصلين بجامع راحة سنحان القريب من تقاطع راحة، وصادف ذلك خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وأضافت: أسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بجراح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى، وإلحاق الضرر بثماني سيارات، وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وجدد الأهالي مطالبهم بتنفيذ مطبات اصطناعية للحد من الحوادث الناجمة عن كثافة الحركة المرورية داخل التقاطع الذي يخدم عشرات القرى وأكثر من 13 مرفقاً حكومياً.

وقال المواطن محمد القحطاني وهو أحد سكان راحه: هذه المطالب مستمرة منذ 30 عاماً بدون الاستجابة حتى من خلال وضع إشارة للتهدئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالمصلين في الحرجة
سبق

أصيب أربعة أشخاص جراء اصطدام سيارة بسيارات المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة من جامع راحة سنحان بمحافظة الحرجة في عسير، ظهر اليوم.

وقالت مصادر: صاحب السيارة كان قادماً من الحرجة باتجاه نجران عندما اصطدم بسيارات المصلين بجامع راحة سنحان القريب من تقاطع راحة، وصادف ذلك خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وأضافت: أسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بجراح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى، وإلحاق الضرر بثماني سيارات، وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وجدد الأهالي مطالبهم بتنفيذ مطبات اصطناعية للحد من الحوادث الناجمة عن كثافة الحركة المرورية داخل التقاطع الذي يخدم عشرات القرى وأكثر من 13 مرفقاً حكومياً.

وقال المواطن محمد القحطاني وهو أحد سكان راحه: هذه المطالب مستمرة منذ 30 عاماً بدون الاستجابة حتى من خلال وضع إشارة للتهدئة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:31 PM

إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالمصلين في الحرجة

تضرر 8 مركبات جراء الحادث الذي وقع بعد صلاة الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصيب أربعة أشخاص جراء اصطدام سيارة بسيارات المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة من جامع راحة سنحان بمحافظة الحرجة في عسير، ظهر اليوم.

وقالت مصادر: صاحب السيارة كان قادماً من الحرجة باتجاه نجران عندما اصطدم بسيارات المصلين بجامع راحة سنحان القريب من تقاطع راحة، وصادف ذلك خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وأضافت: أسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بجراح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى، وإلحاق الضرر بثماني سيارات، وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وجدد الأهالي مطالبهم بتنفيذ مطبات اصطناعية للحد من الحوادث الناجمة عن كثافة الحركة المرورية داخل التقاطع الذي يخدم عشرات القرى وأكثر من 13 مرفقاً حكومياً.

وقال المواطن محمد القحطاني وهو أحد سكان راحه: هذه المطالب مستمرة منذ 30 عاماً بدون الاستجابة حتى من خلال وضع إشارة للتهدئة.

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