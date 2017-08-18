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خبراء: "16 مليار دولار" حجم الإنفاق السنوي في طب التجميل بحلول 2026

8.5 مـلیار دولار بالعام الماضي .. والبوتكس الأكثر شيوعاً في العمليات غير الجراحية

توقع خبيران في الأمراض الجلدية وأمراض الشيخوخة تضاعف حجم الإنفاق السنوي على طب التجميل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2026، مشيرين إلى أن البوتكس يعد أكثر شيوعاً في العمليات التجميلية غير الجراحية، فيما قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018.

وأوضح الدكتور سعد الصقير؛ استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة، لـ "سبق"، إن نـمو الإجـراءات والعمليات التجميلية ضخـم، مقدراً قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم بـ 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018، متوقعاً أن تـتضاعـف إلـى 16 مليار دولار بحـلول عـام 2026، مشيراً الى نمو سوق العمليات التجميلية بسبب الطلب عليها.

ورأى الصقير؛ أن طـب التجميل یـعد مجالا جـدیـداً نسـبیاً فـي الـطب الحـدیـث، فالمرضى لا یـرغـبون فـي الـحصول عـلى صـحة جـیدة فحسـب، بـل یـریـدون أیـضاً الاسـتمتاع بـالـحیاة عـلى أكـمل وجـه، وأن یـكونـوا لائـقین ویـقللوا مـن آثـار الشـیخوخـة الـطبیعیة، لافتاً الى أن المرضى یـطالبون الآن إجـراءات سـریـعة غـیر جـراحـية مـع وقـت تـوقـف لـلنقاھـة بسـیط وقـلیل جـداً مـن الـمخاطـر.

بالمقابل، قـال الدكتور خالد النعيمي؛ استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إن أھـم الإجـراءات غـیر الجـراحـیة لـكل مـن الـرجـال والـنساء ھـي تـوكسـین الـبوتـولـینوم، (الـبوتـوكـس)، یـلیه حـمض الھـیالـورونـیك، وإزالـة الـشعر، وتجديد البشـرة وتقليل الدهون دون جـراحـة، مشيرا إلى أن مـنطقة آسـیا والمحيط الهادئ حصلت عـلى أكـبر حـصة فـي السوق بلغت 36.4% فـي عـام 2018.

ولفت النعيمي، إلى أن أكـثر العمليات الجراحية شيوعاً فـي جميع أنـحاء الـعالـم ھـي تكبير الـثدي بنسبة 15.6%، یلیها شـفط الدهون 14.6%، جـراحـة الـجفن 12.5%، تجميل الأنـف 8.1% تجميل الـبطن 7.5%، رفـع الـثدي 6.1%، وضـع الدهون في الـوجـه 5.6%، تصغير الـثدي 4.5%، تجميل الـوجـه 4.3%، ونـقل الدهون لتكبير الأرداف 3.1%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبراء: "16 مليار دولار" حجم الإنفاق السنوي في طب التجميل بحلول 2026
سبق

توقع خبيران في الأمراض الجلدية وأمراض الشيخوخة تضاعف حجم الإنفاق السنوي على طب التجميل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2026، مشيرين إلى أن البوتكس يعد أكثر شيوعاً في العمليات التجميلية غير الجراحية، فيما قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018.

وأوضح الدكتور سعد الصقير؛ استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة، لـ "سبق"، إن نـمو الإجـراءات والعمليات التجميلية ضخـم، مقدراً قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم بـ 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018، متوقعاً أن تـتضاعـف إلـى 16 مليار دولار بحـلول عـام 2026، مشيراً الى نمو سوق العمليات التجميلية بسبب الطلب عليها.

ورأى الصقير؛ أن طـب التجميل یـعد مجالا جـدیـداً نسـبیاً فـي الـطب الحـدیـث، فالمرضى لا یـرغـبون فـي الـحصول عـلى صـحة جـیدة فحسـب، بـل یـریـدون أیـضاً الاسـتمتاع بـالـحیاة عـلى أكـمل وجـه، وأن یـكونـوا لائـقین ویـقللوا مـن آثـار الشـیخوخـة الـطبیعیة، لافتاً الى أن المرضى یـطالبون الآن إجـراءات سـریـعة غـیر جـراحـية مـع وقـت تـوقـف لـلنقاھـة بسـیط وقـلیل جـداً مـن الـمخاطـر.

بالمقابل، قـال الدكتور خالد النعيمي؛ استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إن أھـم الإجـراءات غـیر الجـراحـیة لـكل مـن الـرجـال والـنساء ھـي تـوكسـین الـبوتـولـینوم، (الـبوتـوكـس)، یـلیه حـمض الھـیالـورونـیك، وإزالـة الـشعر، وتجديد البشـرة وتقليل الدهون دون جـراحـة، مشيرا إلى أن مـنطقة آسـیا والمحيط الهادئ حصلت عـلى أكـبر حـصة فـي السوق بلغت 36.4% فـي عـام 2018.

ولفت النعيمي، إلى أن أكـثر العمليات الجراحية شيوعاً فـي جميع أنـحاء الـعالـم ھـي تكبير الـثدي بنسبة 15.6%، یلیها شـفط الدهون 14.6%، جـراحـة الـجفن 12.5%، تجميل الأنـف 8.1% تجميل الـبطن 7.5%، رفـع الـثدي 6.1%، وضـع الدهون في الـوجـه 5.6%، تصغير الـثدي 4.5%، تجميل الـوجـه 4.3%، ونـقل الدهون لتكبير الأرداف 3.1%.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:29 PM

خبراء: "16 مليار دولار" حجم الإنفاق السنوي في طب التجميل بحلول 2026

8.5 مـلیار دولار بالعام الماضي .. والبوتكس الأكثر شيوعاً في العمليات غير الجراحية

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حامد العلي - الخبر
3
786

توقع خبيران في الأمراض الجلدية وأمراض الشيخوخة تضاعف حجم الإنفاق السنوي على طب التجميل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2026، مشيرين إلى أن البوتكس يعد أكثر شيوعاً في العمليات التجميلية غير الجراحية، فيما قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018.

وأوضح الدكتور سعد الصقير؛ استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة، لـ "سبق"، إن نـمو الإجـراءات والعمليات التجميلية ضخـم، مقدراً قـیمة الـطلب عـلى الإجـراءات التجميلية فـي الـعالـم بـ 8.5 مليار دولار أمريكي فـي عـام 2018، متوقعاً أن تـتضاعـف إلـى 16 مليار دولار بحـلول عـام 2026، مشيراً الى نمو سوق العمليات التجميلية بسبب الطلب عليها.

ورأى الصقير؛ أن طـب التجميل یـعد مجالا جـدیـداً نسـبیاً فـي الـطب الحـدیـث، فالمرضى لا یـرغـبون فـي الـحصول عـلى صـحة جـیدة فحسـب، بـل یـریـدون أیـضاً الاسـتمتاع بـالـحیاة عـلى أكـمل وجـه، وأن یـكونـوا لائـقین ویـقللوا مـن آثـار الشـیخوخـة الـطبیعیة، لافتاً الى أن المرضى یـطالبون الآن إجـراءات سـریـعة غـیر جـراحـية مـع وقـت تـوقـف لـلنقاھـة بسـیط وقـلیل جـداً مـن الـمخاطـر.

بالمقابل، قـال الدكتور خالد النعيمي؛ استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إن أھـم الإجـراءات غـیر الجـراحـیة لـكل مـن الـرجـال والـنساء ھـي تـوكسـین الـبوتـولـینوم، (الـبوتـوكـس)، یـلیه حـمض الھـیالـورونـیك، وإزالـة الـشعر، وتجديد البشـرة وتقليل الدهون دون جـراحـة، مشيرا إلى أن مـنطقة آسـیا والمحيط الهادئ حصلت عـلى أكـبر حـصة فـي السوق بلغت 36.4% فـي عـام 2018.

ولفت النعيمي، إلى أن أكـثر العمليات الجراحية شيوعاً فـي جميع أنـحاء الـعالـم ھـي تكبير الـثدي بنسبة 15.6%، یلیها شـفط الدهون 14.6%، جـراحـة الـجفن 12.5%، تجميل الأنـف 8.1% تجميل الـبطن 7.5%، رفـع الـثدي 6.1%، وضـع الدهون في الـوجـه 5.6%، تصغير الـثدي 4.5%، تجميل الـوجـه 4.3%، ونـقل الدهون لتكبير الأرداف 3.1%.

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31 يوليو
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