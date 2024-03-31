الشباب يسعى للعودة للثالث وأحد يلعب لترتيب أوراقه من جديد

في ختام الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم مساء اليوم السبت أحداث منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشباب بمستضيفه أحد عند الساعة 7:15 مساء، على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

الشباب يخوض اللقاء وهو رابع الكبار بـ44 نقطة، بينما يقبع أحد في ذيل قائمة الترتيب بـ18 نقطة.

الشباب يسعى لخطف النقاط الثلاث والعودة للمركز الثالث الذي اختطفه التعاون، بينما لايوجد أمام المستضيف ما يخسره ،فانتصاره أو هزيمته تعني البقاء في المركز الأخير، وبات هبوطه لدوري الأولى شبه مؤكد، ما لم تحدث مفاجآت أخرى وتخدمه الظروف من حيث النتائج والبقاء لموسم آخر في دوري المحترفين!