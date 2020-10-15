الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي

عملت الفِرَق على منع وصوله للمواقع المجاورة دون وقوع إصابات

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض مساء أمس، حريقًا اندلع في مستودع للمولدات الكهربائية بحي السلي.

وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: عملت الفِرَق على منع وصوله للمواقع المجاورة، دون وقوع أي إصابات.