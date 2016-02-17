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رئيس ديوان المظالم يزور جناحي المملكة والإمارات بمعرض إكسبو

قدم شكره للقائمين عليهما وأشاد بما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجول في جناح المملكة، واطّلع على ما احتواه الجناح من إبراز جوانب النهضة التي تعيشها المملكة، وما احتواه أيضًا من التراث والطبيعة الجغرافية والاجتماعية والنمو والتطور.

كما زار"اليوسف" الجناح الإماراتي الذي يسلط الضوء على المراحل التاريخية، والتطور الذي تعيشه الإمارات، معربًا عن سروره بتميز المعرض، ومقدمًا شكره للقائمين على الجناحين السعودي والإماراتي لما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس ديوان المظالم يزور جناحي المملكة والإمارات بمعرض إكسبو
سبق

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجول في جناح المملكة، واطّلع على ما احتواه الجناح من إبراز جوانب النهضة التي تعيشها المملكة، وما احتواه أيضًا من التراث والطبيعة الجغرافية والاجتماعية والنمو والتطور.

كما زار"اليوسف" الجناح الإماراتي الذي يسلط الضوء على المراحل التاريخية، والتطور الذي تعيشه الإمارات، معربًا عن سروره بتميز المعرض، ومقدمًا شكره للقائمين على الجناحين السعودي والإماراتي لما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:18 PM

رئيس ديوان المظالم يزور جناحي المملكة والإمارات بمعرض إكسبو

قدم شكره للقائمين عليهما وأشاد بما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجول في جناح المملكة، واطّلع على ما احتواه الجناح من إبراز جوانب النهضة التي تعيشها المملكة، وما احتواه أيضًا من التراث والطبيعة الجغرافية والاجتماعية والنمو والتطور.

كما زار"اليوسف" الجناح الإماراتي الذي يسلط الضوء على المراحل التاريخية، والتطور الذي تعيشه الإمارات، معربًا عن سروره بتميز المعرض، ومقدمًا شكره للقائمين على الجناحين السعودي والإماراتي لما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
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