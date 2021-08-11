النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة المراجعين والمحاسبين تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات

خلال تقرير "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر"

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تقريراً عن أبرز إنجازاتها خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء تحت عنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر".

ووثق التقرير مسيرة زاخرة بالإنجازات والنجاحات التي تواكب رؤية المملكة 2030، مبيناً أهمية مهنة المحاسبة ودورها في تعزيز نماء وتقدم قدرات المملكة اقتصادياً، وتحول المهنة إلى رافد اقتصادي يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وبدأ التقرير برحلة التحول نحو اعتماد المعايير الدولية وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، كما بيّن دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب مواكبة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة باستحداثها خمس شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل؛ حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسباً للاختبارات المهنية.

واستعرض التقرير ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98% ليصل عددهم إلى 436 مرخصاً، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في السنوات الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضواً، من بينهم 4900 طالب وطالبة وذلك من خلال عضوية الطالب.

وأدت جهود الهيئة في خدمة المجتمع إلى عقد 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية بالإضافة إلى خدمة 264.877 مستفيداً عبر مراكز الاتصال والذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين، وأوضح التقرير اهتمام الهيئة في تأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة وذلك عبر إصدارات مهنية وعلمية تجاوزت الـ60 منتجاً.

يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع ممارسة المهنة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، وتنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وللاطلاع على التقرير من خلال الرابط:

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/90/90629f0f-5f03-4ac7-a5a1-7f2844eb5455.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة المراجعين والمحاسبين تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات
سبق

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تقريراً عن أبرز إنجازاتها خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء تحت عنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر".

ووثق التقرير مسيرة زاخرة بالإنجازات والنجاحات التي تواكب رؤية المملكة 2030، مبيناً أهمية مهنة المحاسبة ودورها في تعزيز نماء وتقدم قدرات المملكة اقتصادياً، وتحول المهنة إلى رافد اقتصادي يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وبدأ التقرير برحلة التحول نحو اعتماد المعايير الدولية وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، كما بيّن دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب مواكبة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة باستحداثها خمس شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل؛ حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسباً للاختبارات المهنية.

واستعرض التقرير ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98% ليصل عددهم إلى 436 مرخصاً، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في السنوات الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضواً، من بينهم 4900 طالب وطالبة وذلك من خلال عضوية الطالب.

وأدت جهود الهيئة في خدمة المجتمع إلى عقد 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية بالإضافة إلى خدمة 264.877 مستفيداً عبر مراكز الاتصال والذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين، وأوضح التقرير اهتمام الهيئة في تأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة وذلك عبر إصدارات مهنية وعلمية تجاوزت الـ60 منتجاً.

يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع ممارسة المهنة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، وتنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وللاطلاع على التقرير من خلال الرابط:

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/90/90629f0f-5f03-4ac7-a5a1-7f2844eb5455.pdf

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:58 PM

هيئة المراجعين والمحاسبين تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات

خلال تقرير "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
294

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تقريراً عن أبرز إنجازاتها خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء تحت عنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر".

ووثق التقرير مسيرة زاخرة بالإنجازات والنجاحات التي تواكب رؤية المملكة 2030، مبيناً أهمية مهنة المحاسبة ودورها في تعزيز نماء وتقدم قدرات المملكة اقتصادياً، وتحول المهنة إلى رافد اقتصادي يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وبدأ التقرير برحلة التحول نحو اعتماد المعايير الدولية وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، كما بيّن دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب مواكبة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة باستحداثها خمس شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل؛ حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسباً للاختبارات المهنية.

واستعرض التقرير ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98% ليصل عددهم إلى 436 مرخصاً، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في السنوات الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضواً، من بينهم 4900 طالب وطالبة وذلك من خلال عضوية الطالب.

وأدت جهود الهيئة في خدمة المجتمع إلى عقد 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية بالإضافة إلى خدمة 264.877 مستفيداً عبر مراكز الاتصال والذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين، وأوضح التقرير اهتمام الهيئة في تأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة وذلك عبر إصدارات مهنية وعلمية تجاوزت الـ60 منتجاً.

يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع ممارسة المهنة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، وتنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وللاطلاع على التقرير من خلال الرابط:

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/90/90629f0f-5f03-4ac7-a5a1-7f2844eb5455.pdf

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة