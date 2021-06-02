النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم

"إنسبكتا 7" كانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء

قالت السلطات المصرية، يوم الأربعاء: إن سفينة خدمات بترولية غرقت في خليج السويس؛ مما أدى إلى مصرع قبطانها؛ فيما جرى إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متنها، منهم اثنين من لبنان، لكن شخصًا آخر ما زال مفقودًا.

وتَلَقّت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغًا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وانطلقت السفينة -وفق "سكاي نيوز عربية"- من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، جراء الاصطدام بقاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى "إنسبكتا 7"، inspecta 7، وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية؛ بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم
سبق

قالت السلطات المصرية، يوم الأربعاء: إن سفينة خدمات بترولية غرقت في خليج السويس؛ مما أدى إلى مصرع قبطانها؛ فيما جرى إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متنها، منهم اثنين من لبنان، لكن شخصًا آخر ما زال مفقودًا.

وتَلَقّت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغًا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وانطلقت السفينة -وفق "سكاي نيوز عربية"- من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، جراء الاصطدام بقاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى "إنسبكتا 7"، inspecta 7، وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية؛ بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقًا.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:08 PM

مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم

"إنسبكتا 7" كانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
853

قالت السلطات المصرية، يوم الأربعاء: إن سفينة خدمات بترولية غرقت في خليج السويس؛ مما أدى إلى مصرع قبطانها؛ فيما جرى إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متنها، منهم اثنين من لبنان، لكن شخصًا آخر ما زال مفقودًا.

وتَلَقّت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغًا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وانطلقت السفينة -وفق "سكاي نيوز عربية"- من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، جراء الاصطدام بقاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى "إنسبكتا 7"، inspecta 7، وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب الماء إلى السفينة البترولية؛ بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة