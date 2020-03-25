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شاهد.. الجهات الأمنية ترصد التزام أبناء الوجه بتعليمات منع التجول

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. ومن المواطنين والمقيمين

"تصوير مصعب الكلابي": أظهرت مقاطع فيديو لـ"سبق" التزام أبناء محافظة الوجه بمنطقة تبوك بتوجيهات منع التجول؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، بمشاركة الجهات الأمنية المعنية: الشرطة والمرور وحرس الحدود.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد اليوم في المؤتمر الصحفي أن الجهات الأمنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أثنى على تفاعل أهالي منطقة تبوك والتزامهم بمنع التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائمًا للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الجهات الأمنية ترصد التزام أبناء الوجه بتعليمات منع التجول
سبق

"تصوير مصعب الكلابي": أظهرت مقاطع فيديو لـ"سبق" التزام أبناء محافظة الوجه بمنطقة تبوك بتوجيهات منع التجول؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، بمشاركة الجهات الأمنية المعنية: الشرطة والمرور وحرس الحدود.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد اليوم في المؤتمر الصحفي أن الجهات الأمنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أثنى على تفاعل أهالي منطقة تبوك والتزامهم بمنع التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائمًا للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:54 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM

شاهد.. الجهات الأمنية ترصد التزام أبناء الوجه بتعليمات منع التجول

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. ومن المواطنين والمقيمين

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
2,047

"تصوير مصعب الكلابي": أظهرت مقاطع فيديو لـ"سبق" التزام أبناء محافظة الوجه بمنطقة تبوك بتوجيهات منع التجول؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، بمشاركة الجهات الأمنية المعنية: الشرطة والمرور وحرس الحدود.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد اليوم في المؤتمر الصحفي أن الجهات الأمنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أثنى على تفاعل أهالي منطقة تبوك والتزامهم بمنع التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائمًا للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل.

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