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"أبوراشد": 5 سنوات سجنًا و3 ملايين ريال غرامة لمن ينشر مقاطع إباحية عبر خرائط "السناب"

قال إنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية وتشمل الإيحاءات الجنسية والممارسات الخاطئة

حذَّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد من نشر المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر خرائط برنامج السناب شات، لافتًا إلى أنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو أحدى العقوبتين.


وقال "أبوراشد" لـ"سبق": إن نشر هذه المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم معلوماتية ويعاقب عليها ناشروها لو تم القبض عليهم، إذا ما كان وجودهم داخل المملكة، ولكن تكمن المشكلة لو كانوا مقيمين خارج المملكة.


وأضاف المحامي "أبوراشد" أنه ينطبق بشأن تلك الحالة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 5 سنوات سجن كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن النظام لم يفرق بين برامج التواصل الاجتماعي، فالعبرة بالمادة نفسها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبوراشد": 5 سنوات سجنًا و3 ملايين ريال غرامة لمن ينشر مقاطع إباحية عبر خرائط "السناب"
سبق

حذَّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد من نشر المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر خرائط برنامج السناب شات، لافتًا إلى أنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو أحدى العقوبتين.


وقال "أبوراشد" لـ"سبق": إن نشر هذه المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم معلوماتية ويعاقب عليها ناشروها لو تم القبض عليهم، إذا ما كان وجودهم داخل المملكة، ولكن تكمن المشكلة لو كانوا مقيمين خارج المملكة.


وأضاف المحامي "أبوراشد" أنه ينطبق بشأن تلك الحالة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 5 سنوات سجن كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن النظام لم يفرق بين برامج التواصل الاجتماعي، فالعبرة بالمادة نفسها.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
08:08 PM

"أبوراشد": 5 سنوات سجنًا و3 ملايين ريال غرامة لمن ينشر مقاطع إباحية عبر خرائط "السناب"

قال إنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية وتشمل الإيحاءات الجنسية والممارسات الخاطئة

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سعود الدعجاني - جدة
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حذَّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد من نشر المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر خرائط برنامج السناب شات، لافتًا إلى أنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو أحدى العقوبتين.


وقال "أبوراشد" لـ"سبق": إن نشر هذه المقاطع الإباحية أو ذات الإيحاءات الجنسية أو الممارسات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم معلوماتية ويعاقب عليها ناشروها لو تم القبض عليهم، إذا ما كان وجودهم داخل المملكة، ولكن تكمن المشكلة لو كانوا مقيمين خارج المملكة.


وأضاف المحامي "أبوراشد" أنه ينطبق بشأن تلك الحالة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 5 سنوات سجن كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن النظام لم يفرق بين برامج التواصل الاجتماعي، فالعبرة بالمادة نفسها.

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