حذر البنك المركزي السعودي، من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة، وقال: "ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية." جاء ذلك التحذير في تغريدة على حساب البنك المركزي السعودي الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي. وكان البنك المركزي السعودي، حذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي بأنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار، وقال: "تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بمعلوماتهم."

البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-25 حذر البنك المركزي السعودي، من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة، وقال: "ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية."

جاء ذلك التحذير في تغريدة على حساب البنك المركزي السعودي الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي.

وكان البنك المركزي السعودي، حذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي بأنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار، وقال: "تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بمعلوماتهم."

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 04:22 PM

البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة قال: ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية





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حذر البنك المركزي السعودي، من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة، وقال: "ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية."

جاء ذلك التحذير في تغريدة على حساب البنك المركزي السعودي الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي.

وكان البنك المركزي السعودي، حذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي بأنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار، وقال: "تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بمعلوماتهم."