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مالي.. الإفراج عن رئيسَي المرحلة الانتقالية والحكومة

بعد اعتقالهما في قاعدة "كاتي" العسكرية الاثنين الماضي

أعلن مصدر عسكري مالي، الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان.

وأكد أفراد من عائلتي المسؤوليْن المالييْن، خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، قد استقالا من منصبيهما، أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما تحت الإكراه إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مالي.. الإفراج عن رئيسَي المرحلة الانتقالية والحكومة
سبق

أعلن مصدر عسكري مالي، الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان.

وأكد أفراد من عائلتي المسؤوليْن المالييْن، خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، قد استقالا من منصبيهما، أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما تحت الإكراه إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:01 PM

مالي.. الإفراج عن رئيسَي المرحلة الانتقالية والحكومة

بعد اعتقالهما في قاعدة "كاتي" العسكرية الاثنين الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مصدر عسكري مالي، الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان.

وأكد أفراد من عائلتي المسؤوليْن المالييْن، خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، قد استقالا من منصبيهما، أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما تحت الإكراه إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما.

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