مالي.. الإفراج عن رئيسَي المرحلة الانتقالية والحكومة

بعد اعتقالهما في قاعدة "كاتي" العسكرية الاثنين الماضي

أعلن مصدر عسكري مالي، الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان.

وأكد أفراد من عائلتي المسؤوليْن المالييْن، خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، قد استقالا من منصبيهما، أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما تحت الإكراه إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما.