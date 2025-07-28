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وزارة الحج تستعد لإطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى "الإسلام تعايش وتسامح"

بحضور ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين داخل المملكة وخارجها

يرعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في الرابع من شهر ذي الحجة 1440هـ، الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى تحت عنوان "الإسلام تعايش وتسامح"، بحضور ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك على مدى يومين بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة المشرف العام على لجان الندوة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ندوة الحج الكبرى هي أحد أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة كل عام منذ انطلاقها عام 1390هـ الموافق 1970م، وتناقش فيها عدة مواضيع حيوية ذات صلة بموسم الحج وبالقيم الإسلامية، لتسهم في إثراء الثقافة وتعزيز الوعي العام.

وأضاف أن هذا اللقاء الثقافي العلمي يستقطب أبرز العقول والمفكرين المسلمين تزامناً مع أداء فريضة الحج، بحيث تستضيف المملكة هذا اللقاء وهذه العقول وتضع الرؤية والتصور الخاص بموضوع الندوة أمامهم.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة المشرف على اللجنة التنفيذية للندوة أن الوزارة تسعى من خلال عقد تلك الندوة إلى تحقيق عدة أهداف بالتزامن مع موسم الحج، منها، إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة، وتعزيز التواصـل العلمـي والثقافـي البنّاء بيـن الباحثيـن والمفكرين الإسلاميين مــن مختلــف دول العالــم، للعمــل علــى إبــراز أهــم الإنجازات والمشــروعات الرائــدة والتطــورات المتلاحقة فــي الحرميــن الشــريفين والمشــاعر المقدســة لخدمــة المســلمين، والإسهام فــي تقويــة أواصــر التعاون والتآلف بيــن أبنــاء الأمة الإسلامية، وتكريس مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم الإسلام السمحة.

وتبدأ الوزارة في استقبال الضيوف المشاركين في الندوة القادمين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27 ذي القعدة، فيما أعدت للضيوف المشاركين في ندوة الحج الكبرى مجموعة من الرحلات الثقافية ليتعرفوا على الأماكن التاريخية وبعض المتاحف والمعارض الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى البرنامج العلمي للندوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الحج تستعد لإطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى "الإسلام تعايش وتسامح"
سبق

يرعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في الرابع من شهر ذي الحجة 1440هـ، الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى تحت عنوان "الإسلام تعايش وتسامح"، بحضور ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك على مدى يومين بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة المشرف العام على لجان الندوة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ندوة الحج الكبرى هي أحد أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة كل عام منذ انطلاقها عام 1390هـ الموافق 1970م، وتناقش فيها عدة مواضيع حيوية ذات صلة بموسم الحج وبالقيم الإسلامية، لتسهم في إثراء الثقافة وتعزيز الوعي العام.

وأضاف أن هذا اللقاء الثقافي العلمي يستقطب أبرز العقول والمفكرين المسلمين تزامناً مع أداء فريضة الحج، بحيث تستضيف المملكة هذا اللقاء وهذه العقول وتضع الرؤية والتصور الخاص بموضوع الندوة أمامهم.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة المشرف على اللجنة التنفيذية للندوة أن الوزارة تسعى من خلال عقد تلك الندوة إلى تحقيق عدة أهداف بالتزامن مع موسم الحج، منها، إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة، وتعزيز التواصـل العلمـي والثقافـي البنّاء بيـن الباحثيـن والمفكرين الإسلاميين مــن مختلــف دول العالــم، للعمــل علــى إبــراز أهــم الإنجازات والمشــروعات الرائــدة والتطــورات المتلاحقة فــي الحرميــن الشــريفين والمشــاعر المقدســة لخدمــة المســلمين، والإسهام فــي تقويــة أواصــر التعاون والتآلف بيــن أبنــاء الأمة الإسلامية، وتكريس مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم الإسلام السمحة.

وتبدأ الوزارة في استقبال الضيوف المشاركين في الندوة القادمين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27 ذي القعدة، فيما أعدت للضيوف المشاركين في ندوة الحج الكبرى مجموعة من الرحلات الثقافية ليتعرفوا على الأماكن التاريخية وبعض المتاحف والمعارض الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى البرنامج العلمي للندوة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
07:58 PM

وزارة الحج تستعد لإطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى "الإسلام تعايش وتسامح"

بحضور ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين داخل المملكة وخارجها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في الرابع من شهر ذي الحجة 1440هـ، الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى تحت عنوان "الإسلام تعايش وتسامح"، بحضور ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك على مدى يومين بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة المشرف العام على لجان الندوة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ندوة الحج الكبرى هي أحد أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة كل عام منذ انطلاقها عام 1390هـ الموافق 1970م، وتناقش فيها عدة مواضيع حيوية ذات صلة بموسم الحج وبالقيم الإسلامية، لتسهم في إثراء الثقافة وتعزيز الوعي العام.

وأضاف أن هذا اللقاء الثقافي العلمي يستقطب أبرز العقول والمفكرين المسلمين تزامناً مع أداء فريضة الحج، بحيث تستضيف المملكة هذا اللقاء وهذه العقول وتضع الرؤية والتصور الخاص بموضوع الندوة أمامهم.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة المشرف على اللجنة التنفيذية للندوة أن الوزارة تسعى من خلال عقد تلك الندوة إلى تحقيق عدة أهداف بالتزامن مع موسم الحج، منها، إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة، وتعزيز التواصـل العلمـي والثقافـي البنّاء بيـن الباحثيـن والمفكرين الإسلاميين مــن مختلــف دول العالــم، للعمــل علــى إبــراز أهــم الإنجازات والمشــروعات الرائــدة والتطــورات المتلاحقة فــي الحرميــن الشــريفين والمشــاعر المقدســة لخدمــة المســلمين، والإسهام فــي تقويــة أواصــر التعاون والتآلف بيــن أبنــاء الأمة الإسلامية، وتكريس مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم الإسلام السمحة.

وتبدأ الوزارة في استقبال الضيوف المشاركين في الندوة القادمين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27 ذي القعدة، فيما أعدت للضيوف المشاركين في ندوة الحج الكبرى مجموعة من الرحلات الثقافية ليتعرفوا على الأماكن التاريخية وبعض المتاحف والمعارض الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى البرنامج العلمي للندوة.

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