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إنقاذ سائح بريطاني من جلطة حادة بمركز القلب بالمدينة

إثر تعرُّضه لانسداد في الشريان الأيمن .. يتمتع بحالة مستقرة

أسهم الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة، في إنقاذ سائح بريطاني يبلغ من العمر 62 عاماً بعد تعرُّضه لجلطة قلبية حادة استدعت تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ في أثناء زيارته للمدينة المنوّرة.

وأوضح المركز أن السائح البريطاني قَدِم للمملكة بتأشيرة سياحية قبل أيام عدة, وتمّ تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ حادة في الصدر، حيث تبيّن بعد إجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة له تعرُّضه لانسدادٍ في الشريان الأيمن، ليتدخل الفريق الطبي بوضع دعامة له وفتح الشريان فوراً.

وأكّد المركز أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة، ولله الحمد, وتمّ تحويله من العناية المركزة إلى جناح التنويم، على أن يتم خروجه فور الانتهاء من الإجراءات الطبية المعتادة والتأكد من سلامته.

عملية جراحية إنقاذ سائح بريطاني المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ سائح بريطاني من جلطة حادة بمركز القلب بالمدينة
سبق

أسهم الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة، في إنقاذ سائح بريطاني يبلغ من العمر 62 عاماً بعد تعرُّضه لجلطة قلبية حادة استدعت تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ في أثناء زيارته للمدينة المنوّرة.

وأوضح المركز أن السائح البريطاني قَدِم للمملكة بتأشيرة سياحية قبل أيام عدة, وتمّ تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ حادة في الصدر، حيث تبيّن بعد إجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة له تعرُّضه لانسدادٍ في الشريان الأيمن، ليتدخل الفريق الطبي بوضع دعامة له وفتح الشريان فوراً.

وأكّد المركز أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة، ولله الحمد, وتمّ تحويله من العناية المركزة إلى جناح التنويم، على أن يتم خروجه فور الانتهاء من الإجراءات الطبية المعتادة والتأكد من سلامته.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:20 AM

إنقاذ سائح بريطاني من جلطة حادة بمركز القلب بالمدينة

إثر تعرُّضه لانسداد في الشريان الأيمن .. يتمتع بحالة مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أسهم الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة، في إنقاذ سائح بريطاني يبلغ من العمر 62 عاماً بعد تعرُّضه لجلطة قلبية حادة استدعت تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ في أثناء زيارته للمدينة المنوّرة.

وأوضح المركز أن السائح البريطاني قَدِم للمملكة بتأشيرة سياحية قبل أيام عدة, وتمّ تحويله للمركز بعد شعوره بآلامٍ حادة في الصدر، حيث تبيّن بعد إجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة له تعرُّضه لانسدادٍ في الشريان الأيمن، ليتدخل الفريق الطبي بوضع دعامة له وفتح الشريان فوراً.

وأكّد المركز أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة، ولله الحمد, وتمّ تحويله من العناية المركزة إلى جناح التنويم، على أن يتم خروجه فور الانتهاء من الإجراءات الطبية المعتادة والتأكد من سلامته.

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