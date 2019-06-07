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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النار

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.

وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.

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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النار
سبق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.

وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:30 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:52 AM

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع فيديو إطلاق طفلة النار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
8,248

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع قضية فيديو متداوَل، أظهر طفلة تحمل سلاحًا رشاشًا، وتطلق النار بشكل خاطئ، كاد يعرِّضها للخطر.

وردّ المركز عبر حسابه على تويتر على أحد المغردين طالبًا تزويد المركز بالبيانات كافة التي لديه حول المقطع.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,375
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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