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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

حصيلة أسبوع.. أمانة المدينة تنفذ 1600 جولة رقابية وتغلق 129 منشأة

رفعت 5600 طن نفايات منزلية و6 آلاف م3 من مخلفات البناء والهدم

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الأعمال والجولات الرقابية، خلال الأسبوع الماضي، منها 1599 جولة رقابية و172 جولة إصحاح بيئي واغلاق 129 منشأة مخالفة وتطهير وتعقيم 132 موقعًا باستخدام 21.480 لترًا من المطهرات، كما خالفت وأشعرت 501 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الأمانة، خلال نفس الفترة، 595 رخصة وقرارًا ورفعت 493 عينة غذائية للمختبر مسحوبة من المطاعم والمراكز التجارية وأصدرت 58 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، وباشر 346 كادرًا من الإصحاح البيئي مهامهم تدعمهم 296 آلية ومعدة ونفذ 3697 كادرًا 228 جولة للنظافة باستخدام 368 آليات ومعدات نظافة و4705 آلية ومعدة لتطهير وتعقيم المراكز والأسواق.
وبلغ ما تم رفعه من النفايات المنزلية 5661 طنًا و5965 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، فيما بلغ عدد مذبوحات المسالخ 2783 ذبيحة من الضأن والإبل والبقر.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

أمانة منطقة المدينة المنورة الجولات الرقابية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصيلة أسبوع.. أمانة المدينة تنفذ 1600 جولة رقابية وتغلق 129 منشأة
سبق

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الأعمال والجولات الرقابية، خلال الأسبوع الماضي، منها 1599 جولة رقابية و172 جولة إصحاح بيئي واغلاق 129 منشأة مخالفة وتطهير وتعقيم 132 موقعًا باستخدام 21.480 لترًا من المطهرات، كما خالفت وأشعرت 501 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الأمانة، خلال نفس الفترة، 595 رخصة وقرارًا ورفعت 493 عينة غذائية للمختبر مسحوبة من المطاعم والمراكز التجارية وأصدرت 58 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، وباشر 346 كادرًا من الإصحاح البيئي مهامهم تدعمهم 296 آلية ومعدة ونفذ 3697 كادرًا 228 جولة للنظافة باستخدام 368 آليات ومعدات نظافة و4705 آلية ومعدة لتطهير وتعقيم المراكز والأسواق.
وبلغ ما تم رفعه من النفايات المنزلية 5661 طنًا و5965 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، فيما بلغ عدد مذبوحات المسالخ 2783 ذبيحة من الضأن والإبل والبقر.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:51 PM

حصيلة أسبوع.. أمانة المدينة تنفذ 1600 جولة رقابية وتغلق 129 منشأة

رفعت 5600 طن نفايات منزلية و6 آلاف م3 من مخلفات البناء والهدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الأعمال والجولات الرقابية، خلال الأسبوع الماضي، منها 1599 جولة رقابية و172 جولة إصحاح بيئي واغلاق 129 منشأة مخالفة وتطهير وتعقيم 132 موقعًا باستخدام 21.480 لترًا من المطهرات، كما خالفت وأشعرت 501 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الأمانة، خلال نفس الفترة، 595 رخصة وقرارًا ورفعت 493 عينة غذائية للمختبر مسحوبة من المطاعم والمراكز التجارية وأصدرت 58 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، وباشر 346 كادرًا من الإصحاح البيئي مهامهم تدعمهم 296 آلية ومعدة ونفذ 3697 كادرًا 228 جولة للنظافة باستخدام 368 آليات ومعدات نظافة و4705 آلية ومعدة لتطهير وتعقيم المراكز والأسواق.
وبلغ ما تم رفعه من النفايات المنزلية 5661 طنًا و5965 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، فيما بلغ عدد مذبوحات المسالخ 2783 ذبيحة من الضأن والإبل والبقر.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

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