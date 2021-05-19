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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة إجازة الصيف والسفر

تسجيل "13" حالة وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى "7201"

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحدّ من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمّنت تسجيل (1213) حالة مؤكدة وتعافي (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) حالة؛ منها (1372) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (436239) حالة، وحالات التعافي (420671) حالة، فيما سُجلت (13) حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة، وأُجري (88859) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة إجازة الصيف والسفر
سبق

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحدّ من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمّنت تسجيل (1213) حالة مؤكدة وتعافي (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) حالة؛ منها (1372) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (436239) حالة، وحالات التعافي (420671) حالة، فيما سُجلت (13) حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة، وأُجري (88859) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:22 PM

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة إجازة الصيف والسفر

تسجيل "13" حالة وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى "7201"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,185

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحدّ من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمّنت تسجيل (1213) حالة مؤكدة وتعافي (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) حالة؛ منها (1372) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (436239) حالة، وحالات التعافي (420671) حالة، فيما سُجلت (13) حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة، وأُجري (88859) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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