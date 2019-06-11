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مدير "تعليم الأفلاج" يتأكّد من جاهزية المدارس لـ "الطفولة المبكرة"

يقوم مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ بجولات يومية على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440 / 1441 هـ.

تأتي زيارات "آل مغيرة"؛ اليومية على مدارس الطفولة المبكرة؛ للوقوف من كثب على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لمواكبة تطلعات وزارة التعليم.

وشملت زيارة مدير "تعليم الأفلاج"، اليوم الثلاثاء، التي رافقه خلالها المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني؛ ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب؛ مدارس آل طلة وواسط غرب المحافظة، وقف خلالها على مراحل آخر أعمال التهيئة والتجهيزات.

يُذكر أن زيارات مدير "تعليم الأفلاج" ستستمر وفق خطط مجدولة لمتابعة سير العمل والتأكد من تهيئة نحو 10 مدارس ستشهد تطبيق برامج الطفولة المبكرة العام المقبل.

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مدير "تعليم الأفلاج" يتأكّد من جاهزية المدارس لـ "الطفولة المبكرة"
سبق

يقوم مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ بجولات يومية على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440 / 1441 هـ.

تأتي زيارات "آل مغيرة"؛ اليومية على مدارس الطفولة المبكرة؛ للوقوف من كثب على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لمواكبة تطلعات وزارة التعليم.

وشملت زيارة مدير "تعليم الأفلاج"، اليوم الثلاثاء، التي رافقه خلالها المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني؛ ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب؛ مدارس آل طلة وواسط غرب المحافظة، وقف خلالها على مراحل آخر أعمال التهيئة والتجهيزات.

يُذكر أن زيارات مدير "تعليم الأفلاج" ستستمر وفق خطط مجدولة لمتابعة سير العمل والتأكد من تهيئة نحو 10 مدارس ستشهد تطبيق برامج الطفولة المبكرة العام المقبل.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
01:36 PM

مدير "تعليم الأفلاج" يتأكّد من جاهزية المدارس لـ "الطفولة المبكرة"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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يقوم مدير "تعليم الأفلاج"، الدكتور محمد آل مغيرة؛ بجولات يومية على المدارس التي تشهد تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة" بالمحافظة العام الدراسي المقبل 1440 / 1441 هـ.

تأتي زيارات "آل مغيرة"؛ اليومية على مدارس الطفولة المبكرة؛ للوقوف من كثب على كفاءة وتهيئة المباني التعليمية وتجهيزها لمواكبة تطلعات وزارة التعليم.

وشملت زيارة مدير "تعليم الأفلاج"، اليوم الثلاثاء، التي رافقه خلالها المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني؛ ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب؛ مدارس آل طلة وواسط غرب المحافظة، وقف خلالها على مراحل آخر أعمال التهيئة والتجهيزات.

يُذكر أن زيارات مدير "تعليم الأفلاج" ستستمر وفق خطط مجدولة لمتابعة سير العمل والتأكد من تهيئة نحو 10 مدارس ستشهد تطبيق برامج الطفولة المبكرة العام المقبل.

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