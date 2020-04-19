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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي "كورونا" لكنها تسير في الاتجاه الصحيح

"هاريس" طالبت بعدم القفز إلى استنتاجات إيجابية عارضة

ذكرت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جيني هاريس، اليوم (الأحد)، أن من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقالت "هاريس" للصحفيين: "من غير الصائب تأكيد أننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح"، وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت بعدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استنادًا إلى حصيلة وفيات اليوم، التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين.

ولفتت "هاريس" إلى أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تُظهر انخفاضًا في الوفيات.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي "كورونا" لكنها تسير في الاتجاه الصحيح
سبق

ذكرت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جيني هاريس، اليوم (الأحد)، أن من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقالت "هاريس" للصحفيين: "من غير الصائب تأكيد أننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح"، وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت بعدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استنادًا إلى حصيلة وفيات اليوم، التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين.

ولفتت "هاريس" إلى أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تُظهر انخفاضًا في الوفيات.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:57 PM

بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي "كورونا" لكنها تسير في الاتجاه الصحيح

"هاريس" طالبت بعدم القفز إلى استنتاجات إيجابية عارضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جيني هاريس، اليوم (الأحد)، أن من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقالت "هاريس" للصحفيين: "من غير الصائب تأكيد أننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح"، وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت بعدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استنادًا إلى حصيلة وفيات اليوم، التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين.

ولفتت "هاريس" إلى أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تُظهر انخفاضًا في الوفيات.

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