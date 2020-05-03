"صحة القريات" تجري كشفًا طبيًّا للعاملين في خدمة التوصيل المنزلي

للحد من انتشار عدوى كورونا لدى أفراد المجتمع وللحفاظ على سلامتهم

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات بإجراء الكشف الطبي على العاملين في خدمة التوصيل المنزلي بمحافظة القريات، وتدريبهم، وعمل فحوص طبية، وإصدار شهادات صحية لهم؛ وذلك للحد من انتشار العدوى لدى أفراد المجتمع، وللحفاظ على سلامتهم؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية، ولضمان سلامة العاملين بخدمة التوصيل المنزلي في ظل ظروف انتشار الفيروس.

وتأتي هذه المبادرة تفاعلاً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة في هذا الشأن انطلاقًا من حرصها على صحة وسلامة الجميع.