"الهدا" تبللها الأمطار.. مناظر ليلية خلابة وهدوء جميل وسط أجواء شتوية

زخات وبرق ورعد.. وجريان المياه بالشوارع ومن الجبال

تصوير: ماجد عسيري

شكَّلت الأمطار التي هطلت على الهدا في الطائف بهجة ممزوجة ببرودة شديدة، وحوَّلت الليل الماطر لهدوء لا تُسمع فيه إلا تساقط المطر، وجريان مياهه عبر الشوارع والجبال التي يتوسطها طريق كرا النازل لمكة المكرمة، الذي جرى إغلاقه لقرابة الساعة، ثم تمت إعادة فتحه بعد توقُّف الأمطار، والتأكد من سلامة الطريق.

ويشهد طريق الهدا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة هذه الأيام مع الإجازة المدرسية المطولة ازدحامًا من قِبل الأهالي قاصدي الحرم المكي من أجل أداء العمرة، أو القاصدين محافظة جدة لقضاء بعض الأيام هربًا من برودة الأجواء في الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في تنبيه سابق، صدر مبكرًا، توقُّعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مُسبِّبة تدنيًا في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا: "السيل الكبير - الشفا - الطائف - الهدا- قيا - ميسان".