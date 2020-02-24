"الخطوط" تنفّذ فرضية إخلاء المبنى الرئيس بجدة

للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ

نفّذت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع الماضي، فرضية التعامل مع حريق والإخلاء الافتراضي لمبنى الإدارة العامة بجدة، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بجدة وبمشاركة كل الجهات الحكومية المعنية.

وتضمّنت الفرضية سماع جرس الإنذار في المبنى الرئيسي، ومن ثم عملية إخلاء المبنى من كل الموظفين، والاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع، وخلال سيناريو الفرضية تم الانتقال السريع إلى نقاط التجمع خارج المبنى لتنتهي التجربة بنجاح وفق ما تم التخطيط له.

وقد أشرفت على تنفيذ التجربة الفرضية شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار "سارد" إحدى شركات المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطتها لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة كل الموظفين وللوقوف على استعدادها للاستجابة لأي طارئ يتطلب التدخل السريع ولتلافي أي ملاحظات يتم الوقوف عليها بما يحقق أعلى درجات السلامة في كل مرافق المؤسسة.