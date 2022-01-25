القريات.. شاهد أبرز صور "العودة الحضورية" لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

بعد انقطاع دام عامَيْن عنها واستبدالها بـ"التعليم عن بُعد" بسبب جائحة "كورونا"

شهدت العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس القريات لحظات فرح غير اعتيادية، ونوعَيْن من اللقاء والاشتياق، أحدهما "بعد انقطاع"، والآخر "الأول بعد انتظار"، وكلاهما سببهما ظروف استثنائية، تمثلت بجائحة "كورونا" التي أخَّرت تلك اللحظات وذاك اللقاء نحو عامين متتاليَيْن.

طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي فما فوق، الذين انقطعوا عن الدراسة، وطلاب وطالبات رياض الأطفال والأول الابتدائي، الذين لم يشاهدوا مدرستهم التي يحلمون بالذهاب إليها لأول مرة، بعد قرار وقف الدراسة قبل عامين بسبب تلك الجائحة حفاظًا على سلامتهم منها، ليتم تعويضهم بنظام بديل، هو "التعليم عن بعد" عبر منصة "مدرستي"، تزف لهم هذا العام "وزارة التعليم" الخبر السعيد للطلاب بـ"العودة الحضورية" للمدارس والتعليم، التي أعادت الروح والحياة للمدارس، والبسمة والأمل إلى قلوب طلاب وطالبات هاتين المرحلتين وأولياء أمورهم وأسرهم ومعلميهم.

وكبقية مدارس السعودية، حملت عودة طلاب هاتين المرحلتين لمدارسهم بتعليم القريات العديد من المشاهد الجميلة للطلاب والطالبات، وملامح السعادة والبهجة والمفاجأة التي ظهرت على وجوههم لحظة دخولهم مدرستهم، ولقائهم معلميهم ومعلماتهم، التي حضر معها تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتم توثيقها من "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات ومدارس المحافظة. ورغم كثرتها وجمالها اخترنا لكم أبرزها.. ونشكر كل من التقطها، ونقل لنا هذه الفرحة، ووثَّق لحظاتها التاريخية.