النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القريات.. شاهد أبرز صور "العودة الحضورية" لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

بعد انقطاع دام عامَيْن عنها واستبدالها بـ"التعليم عن بُعد" بسبب جائحة "كورونا"

شهدت العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس القريات لحظات فرح غير اعتيادية، ونوعَيْن من اللقاء والاشتياق، أحدهما "بعد انقطاع"، والآخر "الأول بعد انتظار"، وكلاهما سببهما ظروف استثنائية، تمثلت بجائحة "كورونا" التي أخَّرت تلك اللحظات وذاك اللقاء نحو عامين متتاليَيْن.

طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي فما فوق، الذين انقطعوا عن الدراسة، وطلاب وطالبات رياض الأطفال والأول الابتدائي، الذين لم يشاهدوا مدرستهم التي يحلمون بالذهاب إليها لأول مرة، بعد قرار وقف الدراسة قبل عامين بسبب تلك الجائحة حفاظًا على سلامتهم منها، ليتم تعويضهم بنظام بديل، هو "التعليم عن بعد" عبر منصة "مدرستي"، تزف لهم هذا العام "وزارة التعليم" الخبر السعيد للطلاب بـ"العودة الحضورية" للمدارس والتعليم، التي أعادت الروح والحياة للمدارس، والبسمة والأمل إلى قلوب طلاب وطالبات هاتين المرحلتين وأولياء أمورهم وأسرهم ومعلميهم.

وكبقية مدارس السعودية، حملت عودة طلاب هاتين المرحلتين لمدارسهم بتعليم القريات العديد من المشاهد الجميلة للطلاب والطالبات، وملامح السعادة والبهجة والمفاجأة التي ظهرت على وجوههم لحظة دخولهم مدرستهم، ولقائهم معلميهم ومعلماتهم، التي حضر معها تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتم توثيقها من "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات ومدارس المحافظة. ورغم كثرتها وجمالها اخترنا لكم أبرزها.. ونشكر كل من التقطها، ونقل لنا هذه الفرحة، ووثَّق لحظاتها التاريخية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
القريات.. شاهد أبرز صور "العودة الحضورية" لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال
سبق

شهدت العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس القريات لحظات فرح غير اعتيادية، ونوعَيْن من اللقاء والاشتياق، أحدهما "بعد انقطاع"، والآخر "الأول بعد انتظار"، وكلاهما سببهما ظروف استثنائية، تمثلت بجائحة "كورونا" التي أخَّرت تلك اللحظات وذاك اللقاء نحو عامين متتاليَيْن.

طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي فما فوق، الذين انقطعوا عن الدراسة، وطلاب وطالبات رياض الأطفال والأول الابتدائي، الذين لم يشاهدوا مدرستهم التي يحلمون بالذهاب إليها لأول مرة، بعد قرار وقف الدراسة قبل عامين بسبب تلك الجائحة حفاظًا على سلامتهم منها، ليتم تعويضهم بنظام بديل، هو "التعليم عن بعد" عبر منصة "مدرستي"، تزف لهم هذا العام "وزارة التعليم" الخبر السعيد للطلاب بـ"العودة الحضورية" للمدارس والتعليم، التي أعادت الروح والحياة للمدارس، والبسمة والأمل إلى قلوب طلاب وطالبات هاتين المرحلتين وأولياء أمورهم وأسرهم ومعلميهم.

وكبقية مدارس السعودية، حملت عودة طلاب هاتين المرحلتين لمدارسهم بتعليم القريات العديد من المشاهد الجميلة للطلاب والطالبات، وملامح السعادة والبهجة والمفاجأة التي ظهرت على وجوههم لحظة دخولهم مدرستهم، ولقائهم معلميهم ومعلماتهم، التي حضر معها تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتم توثيقها من "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات ومدارس المحافظة. ورغم كثرتها وجمالها اخترنا لكم أبرزها.. ونشكر كل من التقطها، ونقل لنا هذه الفرحة، ووثَّق لحظاتها التاريخية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:13 PM

القريات.. شاهد أبرز صور "العودة الحضورية" لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

بعد انقطاع دام عامَيْن عنها واستبدالها بـ"التعليم عن بُعد" بسبب جائحة "كورونا"

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
1
314

شهدت العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس القريات لحظات فرح غير اعتيادية، ونوعَيْن من اللقاء والاشتياق، أحدهما "بعد انقطاع"، والآخر "الأول بعد انتظار"، وكلاهما سببهما ظروف استثنائية، تمثلت بجائحة "كورونا" التي أخَّرت تلك اللحظات وذاك اللقاء نحو عامين متتاليَيْن.

طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي فما فوق، الذين انقطعوا عن الدراسة، وطلاب وطالبات رياض الأطفال والأول الابتدائي، الذين لم يشاهدوا مدرستهم التي يحلمون بالذهاب إليها لأول مرة، بعد قرار وقف الدراسة قبل عامين بسبب تلك الجائحة حفاظًا على سلامتهم منها، ليتم تعويضهم بنظام بديل، هو "التعليم عن بعد" عبر منصة "مدرستي"، تزف لهم هذا العام "وزارة التعليم" الخبر السعيد للطلاب بـ"العودة الحضورية" للمدارس والتعليم، التي أعادت الروح والحياة للمدارس، والبسمة والأمل إلى قلوب طلاب وطالبات هاتين المرحلتين وأولياء أمورهم وأسرهم ومعلميهم.

وكبقية مدارس السعودية، حملت عودة طلاب هاتين المرحلتين لمدارسهم بتعليم القريات العديد من المشاهد الجميلة للطلاب والطالبات، وملامح السعادة والبهجة والمفاجأة التي ظهرت على وجوههم لحظة دخولهم مدرستهم، ولقائهم معلميهم ومعلماتهم، التي حضر معها تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتم توثيقها من "الإعلام والاتصال" بتعليم القريات ومدارس المحافظة. ورغم كثرتها وجمالها اخترنا لكم أبرزها.. ونشكر كل من التقطها، ونقل لنا هذه الفرحة، ووثَّق لحظاتها التاريخية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة