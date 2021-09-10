"المرور" و"هيئة النقل": إطلاق برامج دخول الشاحنات للمدن الرئيسة‎‎

البداية في جدة.. عبر حجز مواعيد إلكترونية في أوقات محددة ومجدولة

أعلن المرور السعودي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، عن برنامج تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة وفق مراحل عدة.

وأفاد حساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن برنامج تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة سيبدأ في مدينة جدة، وذلك من خلال حجز مواعيد إلكترونية ووفق أوقات محددة ومجدولة.