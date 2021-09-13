"صحة المدينة" تُنفّذ 555 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات و40 للمراكز الحكومية و133 للمجمعات

نفّذت صحة المدينة المنورة 555 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 5 / 9 / 2021م حتى 11 / 9 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و40 زيارة للمراكز الحكومية، و133 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 319 زيارة للصيدليات.