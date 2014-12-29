النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار

ناقشت آلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات واعتماد كليات التدريب للطيران المدني

عقدت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها التاسع أمس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية، ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار
سبق

عقدت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها التاسع أمس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية، ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:54 AM

لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار

ناقشت آلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات واعتماد كليات التدريب للطيران المدني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
545

عقدت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها التاسع أمس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية، ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,157
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة